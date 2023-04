Die JBG-Hennen gackern am Türkheimer Gymnasium

Sechs junge Hühner sorgen für Abwechslung bei den Schülerinnen und Schülern des Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasiums. Wie es dazu kam.

Der erste Teil des Projekts "Hühnerhaltung" des damaligen P-Seminars am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim war schon im vergangenen Jahr verwirklicht worden. Für das Jubiläumsschulfest im Sommer, zum 50-jährigen Bestehen der Schule, war ein Hühnerstall in einer schattigen Ecke des hinteren, nicht öffentlich zugänglichen Schulbereichs aufgebaut worden. Drei "Leihhühner" zum Angucken tummelten sich damals im überdachten Vorgarten ihres Stalls.

Hühnerhaltung am Türkheimer Gymnasium ist Grund für eine Feier

Jetzt sind sechs Junghennen als ständige Bewohnerinnen eingezogen. Nach nur einem Tag Eingewöhnungszeit haben sie den weitläufigen, eingezäunten Außenbereich wie selbstverständlich in Besitz genommen. Das war Anlass für eine kleine Feier. Die gesamte Schülerschaft des Gymnasiums durfte während der großen Pause dabei sein. Zwei Schülerinnen des P-Seminars "Hühnerhaltung am JBG" gaben eine kurze Zusammenfassung der organisatorischen und praktischen Arbeit des P-Seminars: Ein Maschendrahtzaun mit Eingangstür war neu um ein Freilaufgelände errichtet worden. Dann stellten sie die neuen Bewohnerinnen des Hühnerstalls vor.

Das Team vom Projekt Hühnerhaltung: (hinten von links) Projektleiter Thomas Feuerstein, Hausmeister Heiko Krause und Bürgermeister Christian Kähler. Vorne von rechts: Elternbeirätin Giti Maier, Julian vom P-Seminar, Schulleiter Josef Reif, Projektleiterin Iris Schneider und das Schülerteam vom P-Seminar. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Die sind vierzehn Wochen alt und stammen von einem Geflügelhof in Mindelheim. Es sind Hybridhühner verschiedener Rassen wie graue Sperber, Königsberger oder Sussex. Die weiße Sussex-Henne hat schon einen passenden Namen: Coco Chanel. Die anderen müssen noch ein bisschen warten. Es ist die Gruppe der Amigos: Speedy Gonzales oder Costa Rica sind schon mal angedacht. Da macht es auch nichts aus, dass es Hühnermädchen sind, die (vorerst) ohne Gockel auskommen. In ein paar Wochen ist mit den ersten Eiern zu rechnen.

Die P-Seminare am Türkheimer Gymnasium führen eigens ein "Hühnertagebuch"

Iris Schneider und Thomas Feuerstein betreuen das Projekt "Hühnerhaltung am JBG". Seit Herbst 2022 sind 13 Teilnehmende dabei. P-Seminare finden in der elften und zwölften Jahrgangsstufe statt. Sie bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Wegen des Wechsels vom acht- zum neunjährigen Gymnasium 2023/24 dauere das P-Seminar diesmal nur ein Jahr. Die Hühnerdamen werden gefüttert, der Stall ausgemistet, man schaut regelmäßig nach ihnen. Ab dem kommenden Schuljahr soll die Hühnerbetreuung an Arbeitsgruppen im Gymnasium übergeben werden. Die P-Seminarler führen ein Hühnertagebuch, das zur Benotung am Ende des Schuljahres als Portfolio abgegeben werde.

Ann-Sophie und Lisa sind begeistert von ihrem Hühnerprojekt. Es sei spannend und etwas ganz Besonderes und Neues. "Wir lieben Tiere. Hier an der Schule können wir in der Pause hingehen und ihnen zugucken." Sie hätten einen "Chicken-Guide" als Ratgeber. "Erste Hilfe für Hühner" sei auch dabei. Und wenn es mal was Ernsthaftes wäre, gäbe es mehrere Tierarztpraxen in der Nähe.

Schülerinnen und Schüler des P-Seminars hatten für ihre Hühner-Premiere in der großen Pause einen Imbiss vorbereitet. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Inzwischen geben sich die sechs gar nicht mehr scheuen Hühnermädchen ganz unbeeindruckt von den vielen Neugierigen, die in ihr Gehege gucken. Ein großes gelbes Schild warnt alle Tierfreunde, dass sie nicht von außerhalb ihres Geheges gefüttert werden dürften. Wasser und Körner gibt es im überdachten Vorbereich des Stalls, Frischfutter auf der Wiese. Eine automatische Klappe schließe sich am Abend, wenn die sechs in ihrem Stall auf ihren Schlafstangen säßen. Das biete Schutz vor dem Fuchs. Wenn die Bäume über ihrem Stall alle Blätter hätten, wären die Hühner auch für Greifvögel kaum mehr sichtbar. Am Plan, wer nach der Hühnergruppe während der Schulferien schaue, wird schon gearbeitet. Und falls das mal an einem Tag nicht klappen sollte: Hausverwalter Heiko Krause hat zugesagt, bei seinen täglichen Kontrollgängen während der Ferien selbstverständlich auch ins Hühnergehege zu schauen.