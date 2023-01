Die Kastanien am Türkheimer Bahnhof sollen bleiben

Die Bäume sind doch keine Gefahr für den Schienenverkehr. Nun soll ein bestimmtes Konzept zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes ausgearbeitet werden.

Derzeit befassen sich die Fachgremien mit den Möglichkeiten, den Bahnhofsvorplatz in Türkheim neu zu gestalten. Am Montag trafen sich Vertreter des Türkheimer Gemeinderates mit dem Mobilitätsteam, um die weiteren Entscheidungen des Gemeinderates abzustimmen. Endgültig will der Marktrat dann in der Februar-Sitzung die Weichen stellen, im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage, wo und wie viele Stellplätze und abschließbare Boxen für Fahrräder aufgestellt werden. Zumindest in einem Punkt ist sich der Türkheimer Gemeinderat aber einig: Die Kastanien sollen unbedingt erhalten werden. Bürgermeister Christian Kähler hatte sich deshalb bei der Bahn erkundigt und erleichtert erfahren, dass die Bäume nicht mehr – wie früher – als mögliche Gefahr für den Schienenverkehr gelten und ihrer Erhaltung daher nichts im Wege steht.

Alle am Ratstisch waren froh, dass Bahnreisende in Türkheim auch in Zukunft von den großen Bäumen begrüßt werden. Bis zur nächsten Sitzung soll nun das sogenannte Bike&Ride-Konzept zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes dementsprechend ausgearbeitet werden. Das bisherige Bahnhofsgebäude soll laut Kähler in absehbarer Zeit von der Bahn verkauft werden. Dort könne er sich durchaus auch eine gastronomische Nutzung vorstellen, so der Rathauschef. Für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen: Allein der Bau von (überdachten) Stellplätzen und abschließbaren Boxen wird laut Kähler geschätzt mindestens rund 150.000 Euro kosten. Entsprechende Fördermittel will der Markt Türkheim rechtzeitig beantragen.