Türkheim

vor 19 Min.

Die Musikschule in Türkheim wird teurer

Plus Steigende Defizite in der Musikschule und der Gemeindebücherei: Wer ein Instrument erlernen will, muss tiefer in die Tasche greifen.

Von Wilhelm Unfried

Vor einem Dilemma standen die Markträtinnen und Markträte bei der jüngsten Sitzung. Einerseits waren sich alle so ziemlich sicher, dass das Erlernen eines Musikinstruments für die Kinder sinnvoll ist. Andererseits steigen jedoch die Defizite bei der Musikschule und auch bei der Bücherei der Gemeinde. Der Marktrat sah sich gezwungen, die Beiträge für die Musikschule maßvoll anzuheben. Die Anhebung wird 10.000 Euro mehr in die Gemeindekasse bringen. Die Gebühren für die Bücherei bleiben gleich, man müsse froh sein, wenn die Kinder heute noch ein Buch lesen.

98 Prozent der Ausgaben der Musikschule Türkheim sind Personalkosten

Kämmerer Claus-Dieter Hiemer erläuterte die Verlustrechnungen. Betrug die Unterdeckung bei der Musikschule im Jahre 2020 noch 63.000 Euro, so schlug im vergangenen Jahr ein Defizit von 113.000 Euro Buche. „Und wenn wir gar nichts machen, dann erwartet uns in diesem Jahr ein Fehlbetrag in Höhe von 143.000 Euro“, mahnte der Kämmerer. Übrigens, 98 Prozent der Ausgaben der Musikschule sind Personalkosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen