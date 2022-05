Türkheim

14:00 Uhr

Die Personaldecke in den Kitas wird immer dünner

Plus Für das Personal in Kitas und Hort muss Türkheim heuer mehr als drei Millionen Euro zuschießen. Der Gemeinderat will jetzt die Weichen für die Zukunft stellen.

Von Alf Geiger

Die jüngsten Türkheimerinnen und Türkheimer sind ihrer Gemeinde lieb und teuer. Gut 330 Mädchen und Buben sind in den Türkheimer Kitas und Horts gemeldet, dazu kommen noch gut 20 Kinder im Waldkindergarten. Das Defizit für die Gemeinde steigt kontinuierlich. Dickster Brocken sind naturgemäß die Personalkosten – 2021 musste der Markt 2,8 Millionen Euro zuschießen, in diesem Jahr rechnet Kämmerer Claus-Dieter Hiemer mit dem Überschreiten der drei Millionen. Grund genug also für den Gemeinderat, sich in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) Gedanken zu machen und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen