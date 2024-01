Die Retter von der Feuerwehr Türkheim sind immer zur Stelle

Plus Ein erfolgreiches Jahr 2023 für die Feuerwehr Türkheim im Rückblick. Im zweiten Jahr seines Bestehens hat sich das First-Responder-Team bestens bewährt. Und Grund zum Feiern gab es auch.

Auf ein arbeits- und ereignisreiches Jahr kann die Freiwillige Feuerwehr (FFW) in Türkheim zurückblicken: Zu insgesamt 181 Einsätzen rückten die Retter aus und legten dabei eine Distanz von 1640 Kilometern zurück. Das war das zweithöchste Einsatzaufkommen in der Geschichte der FFW Türkheim.

Die Ehrung für die fleißigsten Teilnehmer an den Übungen: (von links) Erster Kommandant Ulrich Schwelle, Roland Mayer, Hubert Schäffler, Christian Rehle und Florian Scharpf.

Die Jahres-Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim fand zusammen mit der Generalversammlung des Feuerwehrvereins statt. Auf der Tagesordnung stand der Bericht des Kommandanten über Einsätze, Ausbildung und Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Dazu kamen Ausführungen des Jugendwarts Martin Haug und die Bilanz des zweiten First-Responder-Jahres von Daniel Lesti.