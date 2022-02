Türkheim

vor 42 Min.

Die Schönheiten der Region in Türkheim

Plus Künstlerinnen und Künstler aus Bayerisch-Schwaben stellen ihre Werke in der Galerie Epple in Türkheim aus

Von Franz issing

Schauen und staunen: Wer in der Galerie von Franz Epple mit wachen Augen auf Entdeckungsreise geht, findet sich unversehens in einem Mekka für Kunstschaffende wieder. Zwei Künstler-Gruppen aus Bayerisch-Schwaben stellen dort bis zum 3. April außergewöhnliche Keramik und Fotografien aus. Bilder, welche die Schönheiten der Region, wie die Fürstenallee bei Marktoberdorf im schönsten Licht erscheinen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .