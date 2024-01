Sing- und Musikschule Türkheim präsentiert die Stars von Morgen

Plus Der musikalische Nachwuchs der Sing- und Musikschule Türkheim zeigt, dass sich Fleiß und Förderung hören lassen können.

Früh übt sich, wer sich in der Musikwelt einen Namen machen will. 17 junge Nachwuchstalente der Sing- und Musikschule Türkheim und des Musikgartens im Alter von sieben bis 18 Jahren sind dazu auf dem besten Weg.

Bei einem Konzert des Fördervereins der Grundschule präsentierten sie, sozusagen als „Generalprobe“ für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Klavier, mit Violine und Querflöte ein anspruchsvolles Programm, das zu einem regelrechten Ohrenschmaus geriet. Der bundesweite Wettbewerb der musizierenden Jugend ist eine der renommiertesten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen.