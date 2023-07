Die Türkheimer Feuerwehr-Familie feiert mit Freu(n)den

Plus Festakt und Festzug: Das 150-jährige Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr in Türkheim wird standesgemäß gefeiert. Ein kleiner Dank für das ehrenamtliche Engagement.

„Retten, löschen, bergen, schützen“. Wenn ein Baum auf der Straße liegt, Ölspuren zu beseitigen sind, oder Menschen mit Hilfe einer Drehleiter aus ihrem brennenden Haus gerettet werden müssen: Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim sind seit 150 Jahren immer schnell zur Stelle und leisten auch bei Unfällen Hilfe. Zum ihrem runden Geburtstagsfest hatte die Jubelwehr ein buntes Programm für jung und alt organisiert,.

Alles begann mit einem Festzug. Flankiert von den Musikern des Orchestervereins und begleitet von den Fahnenabordnungen befreundeter Feuerwehrvereine marschierten die Floriansjünger vom Rathaus zum Festplatz an der Waldstraße. Dort fand im Zeit ein Festakt statt, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Dem nächsten zur Wehr und Gott zur Ehr“.