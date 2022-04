Pen-Resort und Co.: Türkheimer Firma Schreiber hat große Pläne

Das jetzt eröffnete „Pen-Resort“ auf dem Gelände der Firma Schreiber an der Angerstraße ist erst der Anfang. Der Spielplatz bleibt, ein Hotel soll in einigen Jahren folgen.

„Hüpfen, Klettern, Toben und Streicheln“ war an Ostern auf dem Areal der Firma Schreiber an der Angerstraße im Türkheimer Gewerbegebiet angesagt. Dort eröffnete das Unternehmen für Haustechnik ein sogenanntes Pen-Resort. Will heißen, einen Spielplatz mit Mini-Zoo, Hüpfburg und Klettergerüst. Zu diesem als Familienfest deklarierten Event, das am Abend mit einem Osterfeuer ausklang, strömten viele Kinder mit ihren Eltern und Verwandten – geschätzte 1300 große und kleine Besucher – auf das neue Spielgelände.

Nur fröhliche Gesichter beim Osterfest in Türkheim

Bei strahlendem Sonnenschein stieg das Stimmungsbarometer im Laufe des Nachmittags höher und höher. Man sah bei Alt und Jung nur in fröhliche und strahlende Gesichter. Firmenchef Christian Schreiber und Michael Holmer, Inhaber von Rewe Türkheim verteilten fast 800 Schoko-Hasen an die kleinen Gäste.

Der Erlös wurde an das Kinderhospiz Bad Grönenbach gespendet. Foto: Franz Issing

Und während die Kids Wollschweine, Zwergziegen, Schafe und Hasen streichelten, Hühnern nachjagten und an einem Klettergerüst artistische Leistungen vollführten, ließen es sich die Erwachsenen gut gehen. Sie wurden mit allerhand Schmankerln aus dem Imbiss-Bus verwöhnt.

Der Erlös des Osterfestes in Türkheim geht an einen guten Zweck

Weil die Schreibers besonders ein Herz für krebskranke Kinder haben, geht der gesamte Erlös des österlichen Spektakels an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Die Spendensumme von 1172 Euro aus dem Verkauf von Essen und Getränken rundeten Haustechnik Schreiber, Rewe Türkheim sowie Elektrotechnik Huber in Ettringen auf 2500 Euro auf.

Freude kam auch auf, als bekannt wurde, dass der an Ostern eröffnete Spielplatz zu einer Dauereinrichtung im Wertachmarkt werden soll. Die Öffnungszeiten sind freitags und samstags von 9 bis 13 Uhr und an Sonntagen von 9 bis 15 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Wollschweine, Zwergziegen, Schafe, Hasen und Hühner zogen die Kinder magisch an. Und auch der Osterhase gab ein Stelldichein. Foto: Franz Issing

Pen-Bus und Spielplatz sind erst der Anfang der Planungen des unternehmungslustigen Firmenchefs Christian Schreiber. Neben einem Bolzplatz für Kinder will er dort in vier bis fünf Jahren ein Hotel mit Bäderausstellung und unterschiedlichen Zimmerkategorien errichten lassen und seinen Gästen ein gemütliches Zuhause bieten. Wer die Familie Schreiber kennt, weiß, dass deren Ideen beim Streben nach Neuem und Innovativem unerschöpflich sind.