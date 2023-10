Die Türkheimer Jugend hat schon gewählt 

Die 10. bis 12. Klassenstufe des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim nahm an der sogenannten Juniorwahl anlässlich der Landtagswahl teil.

"Die Juniorwahl ist wichtig, damit man lernt, wie man wählen geht und dass man sich gleich im Jugendalter eine Meinung bildet", findet die 16-jährige Patricia Baindl. Wahlvorstände, Wahlhelfer, Wahlkabinen und die gleichen Wahlzettel, die auch bei der "echten" Landtagswahl am 8. Oktober ausgegeben werden. Auch wenn die Stimmen der Jugendlichen hier nicht zählen werden - die Begeisterung, die Wahl zu haben, ist groß.

Lange Schlangen vor den Wahlurnen im Türkheimer Gymnasium

In den großen Pausen bilden sich lange Schlangen vor dem Mehrzweckraum des Gymnasiums Türkheim, der von den Schülerinnen und Schülern als Wahllokal umfunktioniert wurde. Für jede Klassenstufe steht eine Tischreihe mit je einem Wahlvorstand und mehreren Wahlhelfern bereit, nach Vorlage der Wahlbenachrichtigung werden Namenslisten abgehakt und die Wahlunterlagen herausgegeben. "Ich finde es wichtig, wählen zu gehen, damit jede Meinung vertreten ist", sagt Patricia Baindl und setzt sich in die Wahlkabine, um ihre Kreuzchen zu setzen.

Hannah Bruhnke (links) und Patricia Baindl bereiteten die Juniorwahl für ihren Kurs vor und hatten sichtlich Spaß daran, selbst ihre Stimme abzugeben. Foto: Kathrin Elsner





Das dauert bei ihr nicht lange, wie viele andere Jugendliche auch habe sie sich mit dem " Wahl-O-Mat", einer internetbasierten Wahlentscheidungshilfe, auf die Juniorwahl vorbereitet, verrät sie. "Der Wahl-O-Mat gibt eine Tendenz, und dann muss man sich halt noch die Wahlprogramme anschauen", gibt sie zu bedenken.

Nicht wählen zu gehen, ist für die 16-jährige Hannah Bruhnke keine Option. "Es macht einen Unterschied wählen zu gehen, weil man mitbestimmen kann, was mit der Politik in dem Land passiert, und das hat wiederum einen Einfluss auf das Leben von allen Leuten, die in dem Land leben", findet sie und ergänzt überzeugend "jede Stimme zählt". Von der Politik wünscht sie sich das Wahlrecht ab 16, "vor allem, weil die Politik einen großen Einfluss auf die Zukunft von uns Jugendlichen hat, deshalb sollten gerade wir auch mitentscheiden dürfen, was in unserem Land passiert". Auch eine andere Anregung gibt sie den aktiven Politikerinnen und Politikern mit auf den Weg: "Ich finde, dass nicht genug aktiver Fokus auf die Bildung gelegt wird, man schaut nicht wirklich genau in die Schulen und was bei den Schülern gut funktioniert und was nicht funktioniert", sei ihr Eindruck.

Am Türkheimer Gymnasium wird im Unterricht viel über Demokratie geredet

Gemeinsam mit Patricia Baindl habe Hannah Bruhnke in den vergangenen zwei Wochen die Juniorwahl ihres Kurses vorbereitet. "Wir sprechen im Unterricht viel von Demokratie, da ist es wichtig, dass die Jugendlichen das auch aktiv leben können", sagt Lehrer Maximilian Keller, der den Eindruck hat, dass die Juniorwahl den Parteien eine wertvolle Orientierung gibt. Gemeinsam mit den Wahlvorständen aus dem Schülerkreis wird er die Stimmen nach Beendigung der Wahl auszählen. Das Wahlergebnis darf erst nach Beendigung der "echten" Landtagswahl am 8. Oktober veröffentlicht werden.

Für jede Klassenstufe stand eine Tischreihe mit je einem Wahlvorstand und mehreren Wahlhelfern bereit. Lehrer Maximilian Keller (Mitte) hatte die Juniorwahl mit den Schülerinnen und Schülern bestens vorbereitet. Foto: Kathrin Elsner

Bei der Juniorwahl handelt es sich um ein schulübergreifendes Projekt zur politischen Bildung, Träger ist der gemeinnützige und überparteiliche Verein Kumulus e. V. aus Berlin. Die Juniorwahl zur Landtagswahl am 8. Oktober steht unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, und des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Michael Piazolo.