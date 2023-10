Die Türkheimer Vhs schickt die Langeweile in Ferien

Bunte Wichtel, Perlenarmbänder und „tierisches“ Yoga – das Ferienangebot der Vhs Türkheim beginnt mit den Herbstferien und reicht bis zum Jahresende.

Die Herbstferien stehen vor der Tür, und wie jedes Jahr hat die Vhs Türkheim Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit einiges an Spiel, Spaß und an lange bewährten Aktivitäten zu bieten. Neu in diesem Jahr ist, dass in der Vorweihnachtszeit vom 6. November bis zum 15. Dezember Bastel-, Mal- und Sportkurse auch während der Schulzeit angeboten werden. Weihnachtliches Basteln kommt dabei nicht zu kurz.

Türkheimer Kinder und Jugendliche können ihrer Fantasie freien Lauf lassen

Die Herbstferienkurse beginnen am Samstag, 28. Oktober. Maria Seyhan widmet sich einen ganzen Tag lang dem Basteln von angesagten Perlenarmbändern. Es gibt einen Kurs für das Alter sechs bis neun Jahre, einen für die Zehn- bis 15-Jährigen und einen für die Größeren ab 16. In jeweils anderthalb Stunden pro Altersgruppe können aus japanischen Glasperlen ein bis zwei zauberhafte Perlenarmbänder geschaffen werden. Auch drei Tage später, am Dienstag, 31. Oktober, lassen sich Fantasie und Kreativität ausleben: Michaela Jakwerth lädt Kinder ab elf Jahren zum Malen mit schwarzen Tuschelinien und leuchtenden Aquarellfarben ein.

„Wir möchten mit vermehrten Angeboten speziell ältere Kinder ansprechen“, sagt Claudia Meier, die die Ferienkurse für Kinder und Jugendliche zusammenstellt und organisiert. Für Jugendliche der Altersstufen fünfte/sechste Klasse bietet Doris Studeny am 2. November einen ganzen kulinarischen Tag an: „Ich koche!“. Gemeinsam werden die Zutaten eingekauft, dann wird gekocht und gebacken, und am Ende das Ergebnis, zusammen mit einem Lieblingserwachsenen, genossen.

In der Vorweihnachtszeit werden – jahreszeitenabhängig – vor allem Kurse in den Räumen des Waaghauses angeboten. Silvia Prestele filzt mit Kindern ab sieben Jahren am 14. Dezember einen kuscheligen, bunten Schal, der an kalten Wintertagen willkommen sein wird. Die fleißige Kursleiterin und ihre immer wieder neuen Filzideen sind bei vielen Eltern und Kindern sehr gefragt. Für die ganz Kleinen ab vier Jahren gibt es am 9. Dezember einen Wochentagskalender mit sieben gefilzten Wichteln auf einer Holzplatte, im Waldorfstil und fürs Lernen der Wochentage. Eltern oder Großeltern sind im Kurs dabei.

Alle Angebote der Vhs Türkheim können online oder im Vhs-Büro im Waaghaus gebucht werden

Auch an die Größeren ist gedacht. Stefanie Meier lädt am 7. November die Neun- bis Zwölfjährigen zu einer tierischen „Reise durch den Urwald“ mit Musik ein. Die einzelnen Yoga-Figuren orientieren sich an Tieren. Die Kursleiterin hat eine Yoga-Ausbildung. Außerdem bietet sie am Tag zuvor, am 6. November, einen Einführungskurs in die „Kinderleichte Gebärdensprache“, für die Altersgruppe ab acht Jahren.

Alle Veranstaltungen des Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche können online gebucht werden. Noch freie Plätze sind gekennzeichnet. Das Büro der Vhs Türkheim im Waaghaus ist vormittags von 9 bis 12 Uhr besetzt, während der Ferien von 9 bis 10 Uhr, außerdem donnerstags von 17 bis 19 Uhr oder telefonisch unter 08245/967188.