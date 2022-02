Die Türkheimer Wertachfunken können auch kräftig anpacken

Plus Der Türkheimer Faschingsverein nach einer Lagerhalle. Die Graf-Halle muss sowieso abgebrochen werden. Für die Narren bedeutet das eine ganze Menge Arbeit.

Dass die Wertachfunken im Feiern spitze sind, ist hinlänglich bekannt. Dass sich hinter dem närrischen Treiben ein gut aufgestellter und organisierter Verein – als Abteilung des TV Türkheim – steckt, ist auch kein Geheimnis.