Türkheim

18:40 Uhr

Die Türkheimerin Monika Geiger und ihre Gedichte in Schwarz und Weiß

Plus Die Türkheimerin Monika Geiger hat ihren Weg aus einer schwierigen Lebenssituation gefunden. Ihre Phantasie und Kreativität helfen ihr dabei.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Seit 30 Jahren lebt sie in Türkheim: Monika Geiger (58) hat zwei erwachsene Söhne und seit kurzem ein Enkelkind. Beruflich war sie in der Verwaltung tätig, zuletzt in einem Schulsekretariat. Sie hat in der Familie und im Beruf immer ihr Bestes gegeben, war das, was man eine Leistungsträgerin nennt. So haben andere sie und hat auch sie selbst sich gesehen. Über einen langen Zeitraum von mehr als sechs Jahren aber hatte ihre Energie langsam nachgelassen, während sie sich immer wieder gefragt habe: „Wie kann ich leistungsfähig bleiben?"

Die Türkheimerin Monika Geiger konnte ihre körperliche und seelische Erschöpfung nicht überwinden

Ein Kurs in Achtsamkeit, Yoga, Meditation – doch hiermit konnte sie ihre körperliche und seelische Erschöpfung nicht überwinden. Heute sei ihr bewusst, sagt sie, dass das Wiederherstellen ihres alten Lebens, in dem es vor allem darum ging „zu funktionieren“, die falsche Zielsetzung gewesen war. Im Ergebnis habe es sich als das Gegenteil gezeigt, denn damit habe sie sich, mit ihren verstärkten Anforderungen an sich selbst, noch mehr unter Druck gesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

