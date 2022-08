Türkheim

Die Wertach in Wort und Bild in Türkheim

Hauptflussmeister Max Leinauer auf dem Uferweg an der Wertach. Hier hat die Flussmeisterstelle Türkheim zwei Infotafeln aufgestellt.

Plus Vom Arbeiten am und im Wasser – die Flussmeisterstelle in Türkheim.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Wer mit dem Auto die Uferstraße entlang fährt, dem ist der Eingang zu dem Gebäude der Flussmeisterstelle Türkheim mit der Hausnummer 27 vielleicht bisher nicht aufgefallen. Zu sehr ist man mit Tempo 30 und „rechts vor links“ in Anspruch genommen. Deshalb hat die Behörde ihre zwei Infotafeln genau gegenüber am Uferweg aufgestellt, dort, wo Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Es lohnt sich, anzuhalten und sich die neuen Infotafeln genauer anzuschauen. In Text und Bild wird die Wertach anschaulich vorgestellt, „vom Wildbach bis zum aufgestauten Fluss“.

