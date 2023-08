Diebe stehlen alte Autobatterien vom Türkheimer Wertstoffhof

Auf alte Autobatterien hatten es Diebe abgesehen, die auf den Türkheimer Wertstoffhof eingedrungen sind. Offenbar wurde das Diebesgut in einer Mülltonne abtransportiert.

In der Nacht auf Dienstag wurde laut Polizei beim Türkheimer Wertstoffhof einige alte Autobatterien gestohlen. Der oder die unbekannten Täter schnitten ein Loch in den Zaun und gelangten so auf das Gelände. Auffällig ist, dass die Beute vermutlich in einer ebenfalls dort entwendeten gelben Mülltonne mitgenommen wurde. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Tel.: 08247/9680-0. (mz)