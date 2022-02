Türkheim

13:27 Uhr

Diebin konnte gerade noch rechtzeitig geschnappt werden

Bereits auf dem Rückweg in ihr osteuropäisches Heimatland befand sich eine 64-Jährige, die am Montagnachmittag von Beamten der Polizei Bad Wörishofen an der Rastanlage Türkheim dingfest gemacht werden konnte.

Laut Polizei hatten Ermittlungen der Polizei in Baden Württemberg ergeben, dass sich die vermeintliche Diebin an der Rastanlage in Türkheim befinden soll. Die 64-jährige Osteuropäerin stand in Verdacht, mehrere Schmuckstücke aus einem Haushalt entwendet zu haben, wo sie als Haushaltshilfe angestellt war. Polizei konnte das Diebesgut an der Rastanlage Türkheim sicherstellen Gerade noch rechtzeitig klickten die Handschellen. Bei ihrer Durchsuchung wurde das Diebesgut mit einem Wert im unteren vierstelligen Bereich aufgefunden und sichergestellt. Erst nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung im höheren dreistelligen Bereich wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt und durfte ihre Reise fortsetzen.

