Dieser Türkheimer ist absolut unverfroren

Plus Für Markus Negele aus Türkheim ist jeden Tag Badetag – auch bei Minustemperaturen. Nach dem 1000. Mal ist nun aber Schluss. Denn ihn lockt ein neues Vorhaben.

Wenn man Markus Negele gegenübersitzt, lernt man einen ruhigen sympathischen Mann kennen. Nichts deutet im ersten Moment auf sein außergewöhnliches Hobby hin: Der Türkheimer geht jeden Tag Schwimmen – zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Auslöser dafür war ausgerechnet Corona.