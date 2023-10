Doppelter Auffahrunfall an der Ampel zur A96 bei Türkheim

Eine Autofahrerin an der Ampel zur A96 bei Türkheim hat das Rotlicht und zwei vor ihr stehende Autos übersehen - und ist aufgefahren. Sie wurde leicht verletzt.

Drei Autos wurden bei einem Unfall beschädigt, der sich am Sonntagnachmittag an der Anschlussstelle der A 96 bei Türkheim ereignet hat. Laut Polizei warteten zwei Pkw bereits an der roten Ampel, als die Unfallverursacherin das Ende der Fahrzeugschlange übersah und frontal in das Heck des hinteren Autos krachte, das durch die Wucht des Zusammenstoßes auf das davor stehende Fahrzeug gedrückt wurde. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, die Fahrer der anderen Autos blieben unverletzt. Zwei der Pkw mussten abgeschleppt werden. Beim Auto der Unfallverursacherin geht die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. (mz)