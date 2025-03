E-Scooter-Fahrer im Visier der Polizei

Angezeigt wird der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs, einem sogenannten E-Scooter, der am Mittwochnachmittag in Türkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer am Tag zuvor Cannabis konsumiert hatte. Zudem befand sich am E-Scooter des Fahrers kein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. (mz)

