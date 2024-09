Ein fast schon mystischer Sonnenaufgang

Sehr ausdrucksstark und mystisch ging die Sonne an diesem Morgen auf, beschreibt MZ-Leser und Hobbyfotograf Manfred Seitz aus Amberg seine Gefühle, als er diesen Sonnenaufgang schon um kurz nach 7 Uhr am Amberger Baggersee fotografierte. „Der Nebel liegt über der Straße und taucht die Landschaft in eine spannende und beeindruckende Szenerie, wie ich finde. Es wird wohl wieder ein schöner und sonniger Morgen“, so Seitz. Es sei „einfach schön, früh unterwegs zu sein und den Sonnenaufgang zu genießen, wenn die anderen noch schlafen. Es herrscht eine unheimliche Ruhe“, freut sich Seitz.

