Ein Festtag für eine Türkheimer Großfamilie

Lydia und Peter Grasmück zogen vor 29 Jahren aus Kasachstan nach Türkheim und fanden hier eine neue Heimat. Ihre Goldene Hochzeit wurde zu einem Treffen mit allen Generationen.

Wenn eine Großfamilie ein Fest feiert, dann rührt sich was in ihrem Haus. So auch bei der Goldenen Hochzeit von Lydia und Peter Grasmück. Drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel gratulierten dem Jubelpaar zu seinem Ehrentag Und auch Bürgermeister Christian Kähler reihte sich in die Schar der Gratulanten ein und überreichte Geschenke namens der Marktgemeinde und des Landkreises.

Peter Grasmück erblickte am 26. März 1952 im russischen Tula das Licht der Welt. Seine bessere Hälfte wurde am 29. Januar 1954 in Kopejsk geboren.

Lydia und Peter Grasmück lernten sich beim Tanken kennen

Als junge Leute wohnten Lydia und Peter Grasmück im selben Dorf, wo sie sich beim Tanzen kennen und lieben lernten. Am 17. Juli 1972 schlossen sie auf dem Standesamt in Kasachtan den Bund fürs Leben.

Während der Jubilar in der Landwirtschaft sein Brot verdiente, leitete seine Frau eine Gemüse-Plantage. Vor 29 Jahren entschlossen sich die Eheleute nach Deutschland überzusiedeln. „Wir sind doch Russland-Deutsche und wollten einfach nach Hause“, begründet der Jubilar diesen Schritt und erzählt dass eine Vorfahren anno 1763 von Hessen nach Russland auswanderten und auch seine Frau schwäbische Wurzeln habe.

In Türkheim, wo schon die älteste Schwester von Lydia Grasmück wohnte, fanden die Grasmücks ein neues Zuhause. Zunächst in einem Wohnheim und ab 2001 in eigenen vier Wänden in der Schillerstraße. Peter Grasmück arbeitete von 1994 bis ins Rentenalter als Maschinenführer bei SV Salamander, seine Frau war im gleichen Unternehmen die gute Seele in der Kantine.

Zueinander halten und sich immer gegenseitig unterstützen. Dieses Rezept für eine lange glückliche Ehe hat sich bei Lydia und Peter Grasmück bestens bewährt. Die Eheleute sind in Türkheim gut integriert, haben einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und schätzen auch ihre freundlichen Nachbarn sehr. Auch im Alter legen sie nicht ihre Hände in den Schoss.

Der Jubilar macht sich bei der Tafel in Wörishofen nützlich und geht täglich sechs Kilometer zu Fuß. „Irgendwann will ich einmal die Erde umrundet haben“, scherzt er. Doch damit nicht genug der Aktivitäten. Während sich Lydia Grasmück um den Haushalt kümmert, informiert sich ihr Mann über das politische und Zeitgeschehen im Fernsehen und der MZ. Er hört sowohl deutsche wie auch russische Nachrichten, um sich ein genaues Bild über den Krieg in der Ukraine zu machen.