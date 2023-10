Ein "Gemeinderat" von Türkheimer Kindern für Kinder

Mit dem Unterallgäuer Sozialpreis will der Kreistag die Jugendarbeit in den Fokus rücken. Diese Projekte wurden jetzt ausgezeichnet.

Eine gelungene Premiere feierte der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Unterallgäuer Sozialpreis: Nachdem bislang regionale Institutionen mit dem Förderpreis für Senioren-Projekte ausgezeichnet wurden, hat der Ausschuss für Personal und Soziales des Kreistags beschlossen, auch für andere soziale Bereiche zu öffnen. In diesem Jahr wurde das Thema Jugendarbeit in den Fokus gerückt, um die Wertschätzung zu steigern und die Vielfalt sichtbar zu machen. Zwischen Mai und Juli konnten sich Privatpersonen, Vereine, Gemeinden und Jugendgruppen bewerben, die ein Projekt mit Vorbildcharakter gemeinsam mit Heranwachsenden umsetzen.

Kinderparlamente wie in Türkheim gibt es auch in Mindelheim und Buxheim

Unter den 24 Teilnehmern war das Türkheimer Kinderparlament des Kreisjugendrings. Kinder der dritten bis sechsten Klasse kommen regelmäßig zusammen, um für ihre Altersgenossen im Sieben-Schwaben-Markt etwas zu bewegen. „Das Kinderparlament, das es auch in Mindelheim und Buxheim gibt, agiert wie eine Art Gemeinde- oder Stadtrat von und für die Jüngsten unserer Gesellschaft“, erklärt Sarah Fröhlich, die gemeinsam mit Gabriella Komjati das Kinderparlament leitet.

Bei der Verleihung des Unterallgäuer Sozialpreises im Sitzungssaal des Landratsamts sorgten die beiden Ettringer Lukas Riegel (links, Drums) und Niko Olef (Gitarre/Gesang, rechts) von "The Nilus" für Unterhaltung. Foto: Marcus Barnstorf

Die Kinder machen Vorschläge, wie aus ihrer Sicht das heimische Umfeld gestaltet und optimiert werden sollte. Themen wie Spiel- und Skateplätze, die Verbesserung des Schulwegs oder eine Pflanzaktion mit dem Bund Naturschutz wurden bereits diskutiert und teils auch realisiert. Bürgermeister Christian Kähler empfing die jungen Parlamentarier im Rathaus zu einem Austausch auf Augenhöhe. Ergänzend dazu treffen sich die Mitglieder zu Spielnachmittagen im Seniorenheim oder zum Basteln von Weihnachtskarten. Sarah Fröhlich: „Unser Ziel ist auch, den Kindern unterschwellig das Wesen und die Arbeit eines Gemeinderats näherzubringen.“ Ziel sei, möglichst viele Heranwachsende für ein Jugendparlament zu begeistern.

Freude herrschte bei Gabriella Komjati und Sarah Fröhlich: Bei der feierlichen Verleihung des Unterallgäuer Sozialpreises belegte ihr Projekt als Vertreter in der „Kategorie hauptamtlich begleitete Jugendarbeit“ den zweiten Platz. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Mitgliedern des Unterallgäuer Jugendausschusses, Mitarbeitern der Kreisverwaltung sowie weiteren fachkundigen Personen, würdigte dieses vorbildliche Engagement des beim Jugendcafé Coroa angeschlossenen Kinderparlaments. Mit dem Preisgeld in Höhe von 2000 Euro ist die Umsetzung eines Barfußpfads in Türkheim geplant.

Weitere Auszeichnungen gehen nach Markt Rettenbach, Kettershausen und Böhen

Überrascht vom Erfolg zeigten sich an diesem Abend auch die Pfadfinderinnen St. Georg aus Markt Rettenbach. In der Kategorie „Ehrenamtliche Jugendarbeit“ qualifizierten sie sich für die Endrunde. Vor zwölf Jahren starteten die Gruppierungen, die zwischenzeitlich auch aus einer Jungengruppe besteht, mit 15 Kindern und zwei Leiterinnen. Aktuell vereint der Stamm stolze 108 Kinder und 21 Leiterinnen. Neben Ferienfreizeiten wie Zeltlager engagieren sich die Pfadfinderinnen in ihrer Gemeinde sehr rege. So wurde in diesem Jahr beispielsweise ein Bienenprojekt angestoßen. Als Landrat Alex Eder und Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl sie als Erstplatzierte und den Gewinn von 3000 Euro Preisgeld verkündeten, war die Überraschung entsprechend groß.

Über je 500 Euro durften sich auch die beiden Drittplatzierten, die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen mit ihrem Projekt „Ein Tag Berufsfeuerwehr“ und der Förderkreis des Böhener Kindergartens mit der Neugestaltung des Dorfgemeinschaftsplatzes, freuen. Landrat Eder verwies darauf, dass eine gut funktionierende Jugendarbeit die Basis der 1300 Unterallgäuer Vereine darstelle. Er zeigte sich überrascht über die Bandbreite der Einsendungen. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, die diesjährigen Preisträger zu kürzen. „Sie alle hätten es verdient zu gewinnen, denn Haupt- wie Ehrenamtliche leisten Tag für Tag viel für Kinder und Jugendliche im Unterallgäu“, so der Landrat. Für die passende musikalische Umrahmung des Festakts sorgte das Duo „The Nilus“ aus Ettringen.