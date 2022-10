Ein Heimspiel für den Türkheimer Schmelztiegel

Die neue Band „Melting Pot“ gibt am Samstag, 22. Oktober, im „Rosenbräu“ ihr Heimdebüt in Türkheim. Mit der Mindelheimer Zeitung können Sie kostenlos mitfeiern.

Na, wenn das kein Heimspiel ist: Im Saal der Türkheimer Traditionsgaststätte Rosenbräu, dem heutigen „Olympia“, treten „Melting Pot“ (englisch: Schmelztiegel) am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr, erstmals vor „eigenem Anhang“ in Türkheim auf. Insgesamt vier Bands der regionalen Musikszene heizen an diesem Abend dem Publikum ein. Nach der Flaute der letzten zweieinhalb Jahre erlebt die Livemusik-Szene damit einen lang ersehnten Aufwind. „Auch unsere Region beherbergt viele fantastische Musikerinnen und Musiker und Bands“, ist Harald König überzeugt.

"Melting Pot" soll das neue Sternchen am Türkheimer Bandhimmel werden

Er ist einer der Mitbegründer von „Melting Pot“, nach eigener Aussage dem nächsten „Sternchen am Türkheimer Bandhimmel“. Einigen wird die neue Band seit ihrem spontanen stimmungsgeladenem Auftritt am Bad Wörishofer „Soundfeld Festival“ im Juli dieses Jahres bekannt sein.

„Jetzt wollen wir unsere Bandgründung im Saal des Gasthofes Rosenbräu in Türkheim feiern“, so Keyboarder Harald König: „Alle Musikinteressierten und Tanzbegeisterten Allgäuer können sich auf ein Feuerwerk der einheimischen Bandszene und das offizielle Debüt von ,Melting Pot’ freuen“, sagt König.

Den Start begleiten weitere befreundete Bands aus Türkheim. So eröffnet die außergewöhnliche Musikercombo „Cool & Co.“ den Abend ab 19 Uhr. Hier begleiten in der Szene bekannte Musiker ganz junge Talente durch ihr halbstündiges Programm aus Rockklassikern und bekannten Soulnummern.

Danach bringt „Downsized“ große Songs aus Rock und Pop der 80er in kleinster Besetzung auf die Bühne. Die seit mittlerweile 30 Jahren aktive Ska-Punk-Band „Gar Krass“ rundet schließlich das Vorprogramm ab und bringt mit ihrem Crossover-Sound die Tanzfläche zum Beben.

Das sind die Musikerinnen und Musiker der Türkheimer Band "Melting Pot"

Und dann startet „Melting Pot“ durch: Die siebenköpfige Band rund um Bandleader Markus Jakwerth will mit einer neuen und sehr feurigen Mischung aus Soul, Funk, Reggae und Rock begeistern. Dabei können die Musikerinnen und Musiker mit ihrer Stimme und an ihren Instrumenten gut und gerne auch als ehrgeizige Freaks bezeichnet werden. Allesamt sind in der Musikerszene bekannt und waren schon in vielen bekannten Bands aktiv. Nun haben sie sich zu einer neuen Band vereint, dessen Sound Musiker:innen und Publikum geradezu zusammen schmelzen lässt.

Silke Kolar (Gesang) ist Musiklehrkraft, wohnt in Irsingen und laut Band-Info zieht sie „mit einem charmanten Lächeln und verführerischem Gesang die Zuhörer, einer zauberhaften Sirene gleich, in ihren Bann und führt sie in die sinnlichen Tiefen der pot’schen Kompositionen. Silke Kolar spielte bislang bei unter anderem Dr. Karananga.

Sabine Mix (Gesang) wohnt in Mindelheim und für sie ist Musik Lebenselixier und pure Freude. Mit ihrem Gesang bringt sie voller Energie Hüften zum Schwingen und Füße zum Tanzen. Ihre bisherigen Bands sind Rattenfänger und Dr. Karananga

Marcus Jakwerth (Drums) wohnt in Türkheim und beschreibt sich so: „Ein Fernreisemobil unterm Hintern, beladen mit einem Drumset, ein paar Fender-Bässen und jeder Menge Percussion-Kram, tingelt er seit bald drei Jahrzehnten von einem musikalischen Genrestellplatz zum nächsten, Hauptsache es gibt dort nen fetten Groove mit ner Horde netter Leute. Auf diesem Weg hat sich das Mobil jetzt mit all seinem Inhalt auf dem Melting-Pot-Plaza sesshaft gemacht, wo wir von unserem Drummer mit jeder Menge Groove und allem was Krach macht perfekt versorgt werden. Er spielte bisher bei Dr. Karananga. Gar Krass, Millez‘n‘More, Shapta, Abraxas, Dr. Karananga, Mountaintop, Jazzbande und Ro-Li-Allstars.

Harry König (Keyboards: Piano, Orgel, Synthy, Background-Vocals) wohnt in Türkheim und „bringt mit ordentlich Pfeffer und bringt Pianos, Hammonds und Synthies gerne mal zum Schwitzen. Manche wollen bei ihm sogar schon geschmolzene Tasten gesehen haben. Seine bisherigen bands: 47 for 11, Lipstix, Buzz’n Hornets. Sein bisheriges musikalisches Highlight war der Auftritt mit Lipstix in der Olympiahalle München und mit „47 for 11“ al Vorgruppe bei Manfred Man’s Earthband.

Kai Fikentscher (Gitarre) ist Profimusiker, wohnt in Dießen und ist Musiklehrer in Landsberg. Gitarre und Kaffee gehören für ihn zum Leben wie die Sonne und Wasser. „Ohne geht gar nicht. Sieht man doch, oder?“, sagt er über sich selbst.Unter anderem spielte er bei Dr. Karananga, als Profimusiker war er viele Jahre auf unzähligen Festivals in den USA unterwegs.

Peter „Peps“ Wachter (Bass, Background-Vocals) weiß selbst nicht so genau „aus welchem Ufo er zur späten Hippiezeit rausgeschmissen wurde,: „Das kann heute keiner mehr nachvollziehen.“ Seitdem versucht der Gute-Laune-Manager auf den langen Wellen seiner Bassfrequenz wieder auf seinen Heimatplaneten zurück zu reiten. Bisherige Bands sind Shangrila, Trubadixs, vivid curls, Van Langen , Artrio, Attila&Friends, The Dusty Groove Brothers und Des Teufels Lockvögel.

Karsten „Kassi“ Frohn (Keyboards, Orgel, Piano, Synthy) wohnt in Augsburg und will ais Reggae oder Soul oder Funk das Beste dmachen, denn: „Schließlich sind wir hier im ,melting pot’!“ Aus Kassi’s Ecke kommen Orgeln und andere Vintage Sounds, die der Soundlegierung eine pikante Note geben. Bisherige Bands sind Dr. Karananga, Roots Caravan und Uwe Kaa One Drop Band. Sein musikalisches Highlight waren bislang das Chiemsee Festival und die German- Indonesian Reggae-Tour mit der Uwe Kaa One Drop Band 2012.

für das Kontert im „Rosenbräu“ in Türkheim am Samstag, 22. August, gibt es im Vorverkauf auf der Homepage der Band.

Mit etwas Glück können drei MZ-Leserinnen oder MZ-Leser je zwei Eintrittskarten gewinnen. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Melting Pot“ an die Mailadresse redaktion@mindelheimer-zeitung.de Einsendeschluss ist Mittwoch, 19. Oktober, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 GGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

www.melting-pot.band