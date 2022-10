Ein Leben ohne Spätzle ist möglich, aber sinnlos

Beim Spätzle-Kurs der Volkshochschule Türkheim macht Armin Brem Appetit auf mehr und gibt praktische und leckere Tipps.

Spätzle gehören zur schwäbisch-allgäuerischen Küche. Ohne Spätzle geht hier gar nichts - nur wer kennt das perfekte Spätzle-Rezept? In dem gut vierstündigen Kurs der VHS Türkheim konnte das „Spätzlediplom“ erworben werden. Zwölf Teilnehmende hatten sich dafür in der neuen „Showküche“ von Armin Brem (45) eingefunden.

Das perfekte Spätzle-Rezept schmeckt nicht nur mit Käse

Seit 2013 bietet der gelernte Koch und im Ort bekannte Partyservice-Unternehmer Armin Brem VHS-Kurse rund ums Kochen an, bis zur Corona-Zwangspause in der Schulküche an der Mittelschule. Seit diesem Semester kann er die Kurse in seiner eigenen Küche an der Wörishofer Straße durchführen. Das erspart ihm einiges an Fahrten für den Transport des benötigten Zubehörs.

Seine Kurse fanden und finden regen Zuspruch. Zur Premiere in der neuen Küche waren bis aus Mittelneufnach und Landsberg Spätzle-Interessenten gekommen, um das perfekte Spätzlerezept zu erfahren und auszuprobieren. Mit Variationen: zu den bekannten Kässpatzen gesellten sich Spätzle mit Kartoffeln, Roter Beete, Spinat oder Hanfmehl. Auch süße Topfenspätzle mit Vanille-Orangengeschmack waren dabei. Über diese kulinarische Vielfalt, mit der er sein Kässpatzen-Montagsritual aufpeppen lassen könnte, würde Kommissar Kluftinger aus dem schwäbischen Altusried nur noch staunen.

Armin Brem war ein ruhiger, geduldiger und humorvoller Erklärer der Geheimnisse seiner Spätzle. Warum spezielles Spätzlemehl die fertigen Spätzle nicht zusammenkleben ließe, und warum der Teig geschlagen werden wollte, bis er Blasen wirft. Warum das Gewürz Kurkuma den fertigen Spätzle zu einer besonders schönen gelben Farbe verhelfen könne. Und warum eine halbe Stunde im Backofen bei 100 Grad Hitze den Allgäuer Käse zu den typischen, spinnendünnen Fäden schmelzen lasse.

Leckeres in der Showküche von Armin Brem in Türkheim

Der Meister machte vor und ließ nachmachen. Das Ganze mit kleinen und größeren Scherzen in einer entspannten Gruppe. Klar ging dem Meister das traditionelle kräftige Schaben des Teigs vom Brett leichter von der Hand als den Teilnehmern. Man konnte es zuhause selbst einfacher haben, aber das Ausprobieren machte trotzdem Spaß.

Kein Kochkurs ohne gemeinsames Belohnungs-Essen am Ende. Die verschiedenen Spätzle-Sorten wurden mit Gurkensalat, Buttersoße und Baconmarmelade mit Rum ein Festessen. „Gerne wieder“, war so auch die einhellige Meinung in der Gruppe der Teilnehmenden. Dazu kam gleich der Vorschlag, es im nächsten Semester einmal mit der Vielfalt von Knödeln und Soßen zu versuchen. Mit Knödel-Vielfalt könnte man Kommissar Kluftinger zwar kaum aus Altusried herauslocken, aber bei einem gemeinsamen Spätzle-Festessen im Gemeinschaftsraum der Showküche von Armin Brem in Türkheim wäre er sicher mit Freuden und Appetit dabei gewesen