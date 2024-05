Ein Markt mit Sonnenschein und vielen Zugaben

Kaiserwetter und viele Attraktionen – großer Besucherandrang beim Marktsonntag in Türkheim.

Es war ein idealer Marktsonntag für den Muttertags-Familienausflug bei schönstem Maiwetter. Außer Schmankerl für jeden Geschmack und Erfrischungen gab es attraktive und interessante Vorführungen und Ausstellungen. Die Johanniter-Bereitschaft Türkheim bot zwei eindrucksvolle Demonstrationen für eine erfolgreiche Reanimation. Im Erdgeschoss vom Rathaus hatte ein begeisterter Lego-Künstler faszinierende Ausstellungsstücke aufgestellt, und oben im Heimatmuseum wurde eine Ausstellung über die Türkheimer Eisenbahngeschichte eröffnet.

Im hinteren Bereich des Rewe-Parkplatzes waren mehrere private Flohmarktstände aufgebaut. Die Chance, hier genau das an Alltagsgegenständen zu finden, was noch fehlte, war nicht schlecht. Entlang der Hauptstraße reihten sich die gewohnten Marktstände der professionellen Fieranten. Vielleicht waren es nicht so viele wie sonst. Aber dafür gab es mehr Platz, und das Durchkommen für Gruppen auch mit Kinderwägen und Rollatoren war diesmal kein Thema.

Die Retter der Johanniter zeigen ihre Einsatzfähigkeit

Florian Brunnbauer von den Johannitern moderierte die Vorführung einer Reanimation gekonnt und auch für Laien verständlich. Zwei mutige Marktsonntagsbesucher, Constanze und Theo aus Bad Wörishofen, wagten es, als Ersthelfer vor den interessierten Zuschauern, Herzmassage und Beatmung zu demonstrieren. Eine durchaus kräftezehrende Betätigung. Später wurden sie dann vom Johanniter-Team abgelöst, das mit einer Intubation und Infusionsgabe weitermachte. Auch die Anwendung von Elektroschocks wurde gezeigt, und schließlich die Vorbereitung des Patienten für den Abtransport. „Alle packen mit an. Teamwork und eine gegenseitige Ablösung, wenn nötig“, so der Moderator. Und, als es allgemein um das Leisten von Erster Hilfe ging, ermutigte er die Zuhörer „man kann nichts falsch machen, außer nichts tun!“

Die zwei Mutigen aus Bad Wörishofen erhielten als Anerkennung Gutscheine für einen Erste-Hilfe-Kurs. Die Johanniter organisieren Kurse bei Bedarf. Es gäbe verschiedene Ausbildungsangebote bei den Johannitern, aber nicht nur die Erwachsenen hätte man im Fokus. Ganz wichtig sei auch die Jugendarbeit. „Wir suchen Jugendgruppenleiter, gerne auch Quereinsteiger.“

Nach so viel ernstem Thema boten sich eine Erfrischung und Kuchen an. Biertische und Bänke vor Rewe und vor dem Rathaus waren gut besetzt. An den Marktständen, beispielsweise für Kleidung und Spielzeug, ging es hingegen ruhiger zu. Das klassische Kinderkarussell war diesmal nicht dabei, dafür der „Alpenjumper“ für wagemutige Teenies. Rund um den Sieben-Schwaben-Brunnen konnte man sich ein wenig ausruhen und Energie für die zwei Ausstellungen im Großen Schloss sammeln.

Eine Ausstellung nicht nur für Lego-Begeisterte im Türkheimer Schloss

Im Rathaus-Erdgeschoss hatte Robert Malotke (58) aus Türkheim sein Lego-Imperium „Bunte Steine“ aufgebaut. 78 Objekte, von Schloss Neuschwanstein bis zur Titanic faszinierten Kinder und Erwachsene. Wobei es dabei nicht um die Lego-Steine unserer Kindheit geht. Sondern um Bausätze. Die „Micro-Lego“-Steine können im Netz bestellt werden und werden zusammen mit Bauplänen zugeschickt. Vor acht Jahren habe er damit angefangen, so Robert Malotke, beruflich habe er mit Flugzeugmotoren zu tun …

Inzwischen hat er auch Unterstützer und Mitstreiter gefunden: Oliver Rinninger aus Türkheim hat vor einigen Jahren mit den Micro-Lego-Steinen für Therapiezwecke begonnen. Eine Ausstellung, sicher nicht nur für Lego-Begeisterte, aber an diesem Marktsonntag nur für einen Tag.

Die Ausstellung der „Türkheimer Eisenbahngeschichte“ im Heimatmuseum kann noch bis Jahresende besucht werden. Altbürgermeister Silverius Bihler hat sie zusammengestellt. Die Strecken München-Memmingen und die von Türkheim-Bahnhof nach Bad Wörishofen existieren bis heute, die Staudenbahn ist derzeit eingestellt. Wer weiß schon, dass die Wörishofer Bahnstrecke einmal elektrifiziert war? Oder dass es auf der Strecke von Augsburg über Türkheim nach Füssen einen Straßen-Schienen-Zug gab? Bei Pforzen wurde er auf Schienen gesetzt. Eine nicht nur für Bahnfans interessante Ausstellung, die jeden zweiten Sonntag von 14 bis 17 Uhr noch bis Jahresende besucht werden kann.