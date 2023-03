Ein neuer Unterschlupf für den Waldkauz an der Wertach

Bei der Eschen-Fällaktion an der Wertach ging ein Eulen-Nistkasten zu Boden. Er wurde repariert und jetzt von der Ortsgruppe Wertachtal des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) wieder aufgehängt.

Da die dünnen Stämme der dort noch vorhandenen Bäume keine Höhlen für größere Vögel bieten, muss nachgeholfen werden. Ein kleines Waldstück von einem halben Hektar Fläche hat der LBV dort gepachtet. Es wird gepflegt und offengehalten. Steinkegel und Gras- und Holzhaufen bieten Amphibien und Reptilien Unterschlupf.

Türkheimer Umweltschützer wollen alte Wertach-Schleife wiederherstellen

Eine Infotafel am Weg informiert Spaziergänger über die dort vorkommenden Tierarten wie Blindschleiche und Ringelnatter, Erdkröten, Libellen und Schmetterlinge. Die kleine Fläche mit der markanten Stufe zur Wertach hin ist zum Teil eine alte Flussschleife, die seit 200 Jahren trocken liegt. Dieses ehemalige Überschwemmungsgebiet hat noch heute einen feuchten Untergrund. "Es wäre wünschenswert, diese alte Flussschleife wiederherzustellen", sagt Leo Rasch, "dadurch könnte ein wertvolles Biotop geschaffen werden."

Ziemlich weit oben wurde der Eulennistkasten von Leo Rasch am Stamm befestigt. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Der größere Eulen-Nistkasten ist für einen Waldkauz oder für ein Hohltaubenpärchen gedacht, aber auch für Fledermäuse interessant. Das Aufhängen in größerer Höhe an einer Flatterulme mithilfe von Leiter, Flaschenzugseil und Aluminiumnägeln dauerte fast eine Stunde und verlangte Hermann Müller und Leo Rasch vom LBV-Vorstand einiges ab, nicht zuletzt Schwindelfreiheit. "Man weiß nie, wer da wirklich einzieht, aber so ein hübscher Waldkauz mit seinem großen runden Kopf wär schon was Besonderes", sagte Leo Rasch nach erfolgreich abgeschlossener Arbeit.

