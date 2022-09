Ein Rekordsommer im Freibad Türkheim

So sieht die Bilanz einer außergewöhnlichen Freibad-Saison in Türkheim aus. Die geht jetzt schneller zu Ende als erhofft.

Früher als von vielen Freibad-Fans gehofft geht auch im Türkheimer Bad die Saison zu Ende: Weil die Wetteraussichten nicht so gut sind ist am Samstag, 10. September, der letzte Badetag. Zunächst hatte auch Bürgermeister Christian Kähler – selbst ein begeisterter Schwimmer und inzwischen sogar ausgebildeter Rettungsschwimmer – noch auf eine günstigere Wetterprognose gehofft. Aber dennoch ist die Erleichterung groß: Nach zwei Jahren mit Einschränkungen wegen der Corona-Regelungen war heuer ein „normaler“ Betrieb wie in den Vor-Corona-Jahren wieder möglich.

Im August wurde der 50.000 Besucher im Türkheimer Freibad begrüßt

Einige notwendige Neuerungen aus der Corona-beschränkten Zeit hatten sich bewährt und wurden fortgeführt, wie das Scannen der Familien- und Zehnerkarten. „Wir sind das einzige Bad in der Region mit eigener EDV-Abteilung“, so Harry Kellner, der dafür zuständig ist. Auch die begehrten Einzel-Tages-Eintrittskarten waren endlich wieder verfügbar, zur Freude des Kassenpersonals und derjenigen Gäste, die sich nicht gerne festlegen wollten. Insgesamt wurden heuer 1691 Familien-Saisonkarten verkauft. „Ein bisschen mehr als in den Jahren vor Corona“, so Badchef Herbert Wexel. Einen Rekord gab es bei den Besucherzahlen: am 23. August wurde der 50.000 Besucher für 2022 registriert.

An den heißen Tagen der Saison 2022, besonders sonntags, war das Türkheimer Freibad sehr gut besucht. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Spitzentage mit einmal 1700 und einmal gut 1500 Besuchern gab es am 19. Juni und am 4. August. Es habe 2022 sehr viele Sonnenstunden, aber keine (allzu) lange andauernden ausgesprochenen Hitzeperioden gegeben, so Bademeister Herbert Wexel. Zusätzlich zu dem ganz normalen Badebetrieb konnte die Saison heuer mit besonderen Ereignissen punkten.

Anfang August konnten sich 100 Münchner Ferienkinder mit ihren Betreuern jeden Tag im Wasser abkühlen, planschen, schwimmen, Ball spielen, rutschen und springen, sich gegenseitig ins Wasser schubsen. Ihr 14-tägiges Zeltlager war gleich nebenan auf dem SVS-Sportplatz aufgebaut.

Daneben fanden in der ersten Ferienwoche endlich wieder die ersehnten Kinderschwimmkurse der VHS Türkheim statt: drei Kurse für Anfänger, einer für Fortgeschrittene, in vier Gruppen nacheinander an den Vormittagen. Dabei wurden viele neue Seepferdchen geboren.

Das Türkheimer Freibad bietet mehr als andere Bäder: Der Gottesdienst auf der Wiese im Freibad im August fand viel Zuspruch. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Das Seepferdchen-Abzeichen können Kinder und ihre Eltern, möglichst nach Anmeldung, unbürokratisch während der ganz normalen Öffnungszeichen unter der Woche im Türkheimer Bad erwerben. Auch die Teilnehmenden der VHS-Wassergymnastik-Kurse konnten sich freuen. Heuer war das Wetter an jedem der Sonntagvormittage schön, sagt Wexel. „Ideal, hat immer gepasst.“

Eine Premiere der besonderen Art war ein, als erster überhaupt im Türkheimer Freibad stattfindender, Open-Air-Gottesdienst. Pater Michael aus Ettringen und Diakon Gerhard Rummel aus Türkheim zelebrierten die heilige Messe auf der Freibad-Wiese, zu der 150 Besucher gekommen waren. Weil sie so viel Zuspruch fand, ist für die nächste Saison schon eine weitere Messe draußen im Freibad angedacht.

Der Türkheimer Rathauschef wurde zum Rettungsschwimmer ausgebildet

Weil zwei Rettungsschwimmer für die Schwimmbad-Aufsicht in Türkheim ausfielen und ein dritter unerwartet aus beruflichen Gründen abgezogen wurde, gab es eine weitere Premier: Ein kurzfristig zustande gekommener Kurs für Rettungsschwimmer. Es gelang Herbert Wexel, die DLRG-Ortsgruppe Bad Wörishofen für einen Kurs für das Rettungsschwimmer-Abzeichen in Silber zu engagieren.

Dieser Kurs ist die Voraussetzung für die (allgemeine) Wasseraufsicht. In Theorie und Praxis sollten die neun Teilnehmer ihr Können beweisen. So mussten sie beispielsweise über 50 Meter in Kleidung als Retter und zu Rettender im Wasser zurücklegen. Maßnahmen zur Wiederbelebung wurden praktisch geübt. Auch viel theoretisches Wissen darüber, wie man sich in Gefahrensituationen richtig verhält, ist für das Rettungsschwimmer-Abzeichen notwendig. Das fand auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler wichtig. Er hat an dem Kurs teilgenommen und sich dafür extra einen Tag Urlaub genommen. Sollte der Bürgermeister in der nächsten Saison dann am Beckenrand zur Aufsicht stehen und sich das rumspräche, wird es wohl einen Besucherrekord geben.

Lustig und entspannt ging es beim Schwimmfest für die 5. bis 7. Klassen des Türkheimer Gymnasiums zu. Das findet traditionell im Juli am vorletzten Schultag vor den Sommerferien statt. Ohne Stress, Druck oder Noten durften sich die etwa 300 Kinder in Wettbewerben einen Vormittag lang im und am Wasser austoben, beim Teebeutel-Weitwurf genauso wie beim Staffelschwimmen mit hoch gehaltenem Regenschirm. Der an diesem sonnigen Tag aber nur Staffage war.

Es gab in der Saison 2022 bisher keine Unfälle im Badbereich. Als einmal nachts im Bad die Alarm-Sirene losging, handelte es sich um einen Fehler in der Technik. Die herbeigerufene Polizei vermutete allerdings einen Einbruch.

Es dauerte eine Weile, bis mit einer Telefonkette vom Bauhof über Privatpersonen endlich der zuständige Bademeister erreicht wurde. So konnte Herbert Wexel dann vor Ort den Fehl-Alarm abstellen, und die Nachtruhe war wiederhergestellt.