Türkheim

10:00 Uhr

Ein Schutzengel aus Türkheim begleitete den Hilfskonvoi

Plus Überwältigende Hilfsbereitschaft in Türkheim und Umgebung: Initiator Harald König bringt drei Transporter mit fünf Tonnen Hilfsgütern an die ukrainische Grenze.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Ein Hilfskonvoi aus Türkheim, bestehend aus drei Transportern, war am Wochenende unterwegs zur Grenze zwischen der Slowakei und der Ukraine. Organisiert hatte die Hilfsaktion Harald König (51, Inhaber und Geschäftsführer des Türkheimer Unternehmens „Zeronade“.

