Einbrecher im V-Markt richten erheblichen Schaden an

Als der Alarm ausgelöst wurde, nahmen die Einbrecher im V-Markt in Türkheim die Beine in die Hand und flüchteten ohne Beute. Der angerichtete Sachschaden ist dennoch beträchtlich.

Zwei unbekannte Einbrecher sind am Samstagabend in einen Verbrauchermarkt in der Danziger Straße in Türkheim eingedrungen und beschädigten unter roher Gewalteinwirkung eine Brandschutztüre, die in den Verkaufsraum führt. Die sofortige Alarmauslösung beim Betreten des Marktes schreckte die Einbrecher ab, sodass schlussendlich nichts entwendet wurde.

Der Schaden im Türkheimer V-Markt wird auf rund 10.000 Euro geschätzt

Jedoch entstand laut Polizei ein Sachschaden an der Brandschutztüre in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 melden (mz)