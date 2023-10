Einbruchsversuch in Türkheim: Polizei sucht Zeugen

Taschenlampenlicht im Hof, dann macht eine Anwohnerin in Türkheim eine Entdeckung. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Ein versuchter Einbruch in Türkheim beschäftigt die Polizei in Bad Wörishofen.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, gab es am Abend des 8. Oktober einen Einbruchsversuch auf einem Anwesen am südöstlichen Ortsrand von Türkheim. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 22.15 Uhr Taschenlampenlicht im Hofbereich. Am Folgetag sei der Frau aufgefallen, dass in einem angrenzenden Gebäude versucht wurde, einzubrechen. Es habe allerdings keine Beschädigungen und auch keinen Diebstahl gegeben, berichtet die Polizei.

Die Ermittler suchen nun Zeuginnen oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei melden. (mz)





