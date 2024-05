Eine echte Schlange vor der Kasse zum Türkheimer Freibad

Eine Schlange vor der Freibadkasse kann ärgerlich sein. Doch bei dieser Schlange würden viele schreiend davonlaufen. Dabei ist das Tier eigentlich ganz harmlos.

Eine Schlange vor dem Eingang zum Türkheimer Freibad - bei schönem Wetter kann das schon mal vorkommen. Doch so eine Schlange sorgte dann bei MZ-Reporter Robert Prestele dann doch für Aufmerksamkeit: Der ungewöhnliche Badegast beehrte am Sonntagabend das Freibad in Türkheim. Die Besucherin schlich sich am Kassenhäuschen vorbei und war bereits auf dem Weg zum Schwimmerbecken. Da wurde sie aber dann doch ertappt. Eine etwa einen Meter lange Ringelnatter suchte nämlich abends womöglich noch etwas Abkühlung an dem sonnigen Tag.

Türkheims Bademeister Herbert Wexel half der Ringelnatter zurück in die Natur

Schließlich kann die ungiftige und harmlose Schlange sehr gut schwimmen und tauchen. Offensichtlich war der Besucherin dann doch noch zu viel Betrieb dort. Wie auch immer, mithilfe von Bademeister Herbert Wexel fand das Reptil und zeigte ihm den Weg zurück in die freie Natur. Freundlicherweise hatte die Natter zuvor noch den „Fototermin“ für die MZ abgewartet. Vermutlich war der Schlange ein Bad im nahegelegenen Langweidbach dann doch lieber. Dort wird das geschützte Tier wohl auch zu Hause sein. Aufgrund der Größe ist von einem Weibchen auszugehen. Diese können bekanntlich eine wesentlich größere Länge erreichen als ihre männlichen Artgenossen. Das scheue Reptil ist in Deutschland besonders geschützt. Text/Foto: Robert Prestele