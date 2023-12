Eine Familie trägt ihre Musik-Begeisterung nach Türkheim

Die Familie Mayer-Günther spielt seit 40 Jahren alpenländische Adventsmusik in Türkheim. Am Sonntag gibt sie ein Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Alle Jahre wieder im Dezember gibt es für Freunde alpenländischer, adventlicher Volks- und Kunstmusik einen Termin, der nicht versäumt werden darf: das Konzert der Familie Günther in Türkheim. 1984 begann alles mit einem Adventskonzert im Foyer vom Türkheimer Rathaus. Später wurden die Aufführungen in die Kapuzinerkirche verlegt. Seit es da wiederum zu eng wurde für die vielen Zuhörer, findet das beliebte und bekannte Adventskonzert in der Pfarrkirche statt. In diesem Jahr am dritten Adventssonntag, und es ist auch ein Rückblick auf eine stolze, 40-jährige Tradition. Am Sonntag, 17. Dezember, findet das Jubiläums-Adventssingen und –spielen mit Familie Günther um 14.30 Uhr und um 16 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Türkheim statt.

Familie Günther aus Türkheim steht für adventliche Volks- und Kammermusik

Die Eltern von Maria Mayer-Günther haben ihre Wurzeln in Türkheim und in den Stauden. Zur Adventszeit wurde bei ihnen musiziert und gesungen. Die Mutter von Maria Mayer-Günther spielte Zither und hat damit bei ihrer Tochter die Begeisterung für das Musizieren und Singen geweckt. Diese Begeisterung wollte die Tochter „nach Türkheim hineintragen“. Doch erst einmal war eine umfassende Ausbildung angesagt: ein Studium an der Musikhochschule München, mit den Schwerpunkten Volksmusik und Musikpädagogik. Bis heute ist Maria Mayer-Günther voll berufstätig, als Musikpädagogin an der Ludwig Hahn Sing- und Musikschule in Kaufbeuren.

Maria Mayer-Günther aus Türkheim mit ihrer Violine. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Ihre eigenen drei Kinder Michael, Benedikt und Lisa Maria sind, ebenso wie die Mutter selbst, mit der Musik groß geworden. „Ich habe mit den Kindern von klein auf gesungen, und wir haben zusammen musiziert“, erzählt Maria Mayer-Günther. So ist es bis heute geblieben. Sohn Michael spielt Violoncello und Klarinette, Sohn Benedikt Posaune und Alphorn. Mutter Marias Instrumente sind Violine und Blockflöte. Tochter Lisa Maria ist mit Violine und Querflöte dabei. Sie ist wie ihre Mutter eine professionelle Musikerin geworden und „wächst in die musikalische Leitung hinein“, wie ihre Mutter sagt.

Mit der Musik will die Familie aus Türkheim den Zuhörern etwas mitgeben

Die traditionellen Adventskonzerte der Familie mussten während der vergangenen Jahrzehnte nur zweimal, 2020 und 2021, abgesagt werden. Organisation und Durchführung liegen komplett in den Händen der Familie: „Alle haben ihre Aufgabe. Zu den Liedern und Musikstücken wählen wir schwäbische Gedichte und Texte zur Adventszeit aus.“ Jedes Jahr habe ein Thema, heuer sei das am dritten Adventssonntag, das „Gaudete – freut euch – zu jeder Zeit!“ Gesungen werde mehrstimmig, manche Texte auch gesprochen. „Wir wollen mit unserer Musik unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mitgeben auf ihrem Weg nach Weihnachten“, sagt Maria Mayer-Günther.

