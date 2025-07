In Türkheim hat am Donnerstagabend in einem Garten eine Hecke gebrannt. Wie die Polizei berichtet, meldete dies ein 15-Jähriger über den Notruf.

Die Freiwillige Feuerwehr Türkheim kam und löschte den Brand, sodass dieser sich nicht weiter ausbreiten konnte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, heißt es seitens der Polizei.