Eine neue Zukunft für Lieblingsstücke

Doris Studeny organisiert am Samstag zum ersten Mal in Türkheim eine Kleidertauschbörse: Kleidung tauschen statt kaufen – ein Angebot für Frauen.

Die geplante Kleidertauschbörse von Doris Studeny ist nicht einfach ein weiterer Secondhandladen. Angesprochen werden sollen Frauen, die gerne wissen wollen, in welche Hände ihr „ehemaliges Lieblingsstück“ kommt, das zum Schrankhüter geworden ist. Am Samstag, 4. März, steht ab 9.30 Uhr der große Saal im Waaghaus für die erste Türkheimer Kleidertauschbörse zur Verfügung.

Der Erlös der Türkheimer Kleidertauschbörse geht an die Hilfsorganisation Humedica

Auch eine gute Gelegenheit, einmal in diesen neuen schönen Saal hineinzugucken, für Kinderwagen geeignet und ohne Treppen. Alle Frauen, die gut erhaltene Kleidung und Schuhe, aber auch Nähstoffe oder Wolle vorbeibringen möchten, sind eingeladen: Eine Tüte voll „alter Sachen“ gebracht und später „neue Lieblingsstücke“ mit nach Hause genommen.

Dazu gibt es Stärkung für Leib und Seele. Der Erlös daraus geht an die Hilfsorganisation „Humedica“, die derzeit auch im türkischen Erdbebengebiet hilft. Bei Kaffee und Kuchen kann frau sich untereinander kennenlernen und reden.

Kontakte knüpfen untereinander ist ein wichtiges Anliegen der Organisatorin. Ein anderes ist die Nachhaltigkeit. Es mache Spaß, „etwas Neues zu bekommen, ohne die Umwelt zu belasten und Geld auszugeben“.

Die Betonung liegt also auf „Tausch“. Doris Studeny: „In den größeren Städten sind solche Tauschbörsen mittlerweile normal. In München kann frau an Samstagen sogar mehrere besuchen.“ In unserer Region gebe es auch schon vereinzelt Kleidertauschbörsen, beispielsweise am Freitagnachmittag beim Irseer Biomarkt.

Lesen Sie dazu auch

Heutzutage würden neue Kleidungsstücke nach Umfragen wohl nur wenige Male getragen, sagt Doris Studeny. „Selbst wenn kein einziges Kleidungsstück mehr produziert würde, wäre noch genug da, um die ganze Welt zehn bis 15 Jahre einzukleiden.“ Und: „Die Textilindustrie ist weltweit zweitgrößter Wasserverbraucher und zugleich Wasserverschmutzer“, zitiert Studeny. (scaa)