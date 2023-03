Eine Zeitreise in die Türkheimer Vergangenheit

Zum ersten Mal fand der Seniorennachmittag der Gemeinde Türkheim im neu renovierten Waaghaus statt.

Einen gemütlichen Nachmittag im Türkheimer Waaghaus durften gut 100 Gäste bei Kaffee und Kuchen verbringen. Nostalgie kam immer wieder auf, als der bekannte Türkheimer Chronist Ludwig Seitz Bilder aus einem Jahrhundert Ortsgeschichte zeigte. Wie charmant war es doch, einen der anwesenden Älteren auf einem Bild als jugendlichen Musiker oder Trachtler zu erkennen…

Ludwig Seitz lud die Türkheimer Senioren zu einer Zeitreise in die (eigene) Vergangenheit

Fast eine Stunde lang durften die Gäste bei Ludwig Seitz´ Spaziergang durch Türkheim mit dabei sein. Seine eigenen Bilder umfassen einen Zeitraum von 60 Jahren, die noch älteren hat er aus Archiven gesammelt. Damals vor 60 Jahren stand auf Türkheims Dorfstraße gerade mal ein einziges Auto geparkt, ein DKW oder ein anderer Oldtimer. Viele inzwischen abgerissene Gebäude zeigten eindrucksvoll die Schnelllebigkeit unserer Gegenwart. Erinnerungen an die inzwischen auch geschlossene, letzte eigenständige Metzgerei, bei der es für Ludwig Seitz „eine Leberkässemmel für 30 Pfennig“ gab. Doch der Leberkäs sei im Lauf der Jahre immer dünner geworden.

Viele alte Türkheimer Häuser existieren nicht mehr und sind Geschichte. Es war aber auch erfreulich zu sehen, wie das damals erschreckend heruntergekommene Türkheimer Schloss so gelungen wiederhergerichtet wurde, dass es Schmuckstück und Wahrzeichen des Orts werden konnte. Sogar der Innenhof war damals durch eine hohe Mauer umgeben und für die Bürger nicht zugänglich gewesen. Auch das Kapuzinerkloster und die Kapuzinerkirche konnten durch eine gelungene Renovierung gerettet werden. Bei den alten Fotos aus den Vereinen, aus dem kirchlichen Leben, von den Marktsonntagen und der Landwirtschaft gab es eine große Anteilnahme aufseiten des Publikums.

Engagement des Türkheimer Christophoruskreises als Zeichen der Nächstenliebe

Der Seniorennachmittag des Christophoruskreises Türkheim findet viermal im Jahr statt und wird vom ehrenamtlichen Seniorenteam organisiert und durchgeführt. In diesem Winter wurde er vorübergehend in den großen Saal des Waaghauses ausgelagert. Grund sind Probleme mit der Heizung im gegenüberliegenden Pfarrhaus. Die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 1979 in Türkheim gegründeten Christophoruskreises kümmern sich um vielfältige Aufgaben. Es gibt das Seniorenteam, Geburtstagsgrüße des Pfarrers werden überbracht, Pfarrbriefe ausgetragen und Babyschuhe für Neugeborene verschenkt. Vorstand Marianne Welser sagt: „Wir verstehen unser Engagement im Sinne der Nächstenliebe. Wir möchten mehr Wärme und Licht in das Leben der Menschen bringen.“ Zwölf Teamleiterinnen und ihre „Wohnviertelhelferinnen“ helfen dabei.

