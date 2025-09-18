Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Türkheim: Einschulung an der Grundschule Türkheim

Türkheim

Einschulung an der Grundschule Türkheim

Erster Schultag in der Region
Von Eva Moll für Grundschule Türkheim
    • |
    • |
    • |
    Jessica Zinner mit ihren ABC-Schützen.
    Jessica Zinner mit ihren ABC-Schützen. Foto: Julia Heckelsmüller

    Lehrerin Jessica Zinner begrüßte 23 neue ABC-Schützen in ihrer Klasse: Altstetter Lukas, Augustin Antonia, Brahaj Alea, Dießenbacher Joel, Duschl Sofia, Göttlicher Emma, Hörmann Emma, Kadric Merima, Leinsle Adrian, Leinsle Henri, Magg Elena, Moll Julia, Neumaier Lucia-Marie, Ölmez Akay, Ostermeier Evelyn, Ostermeier Levina, Randhawa Mankirat, Schmitz Lea, Sen Naya, Sinner Florian, Weiß Nathan, Welsch Sebastian, Ziegra Colin

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden