Einschulung an der Grundschule Türkheim

Lehrerin Jessica Zinner begrüßte 23 neue ABC-Schützen in ihrer Klasse: Altstetter Lukas, Augustin Antonia, Brahaj Alea, Dießenbacher Joel, Duschl Sofia, Göttlicher Emma, Hörmann Emma, Kadric Merima, Leinsle Adrian, Leinsle Henri, Magg Elena, Moll Julia, Neumaier Lucia-Marie, Ölmez Akay, Ostermeier Evelyn, Ostermeier Levina, Randhawa Mankirat, Schmitz Lea, Sen Naya, Sinner Florian, Weiß Nathan, Welsch Sebastian, Ziegra Colin

