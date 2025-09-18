Icon Menü
Türkheim: Einschulung an der Grundschule Türkheim

Türkheim

Einschulung an der Grundschule Türkheim

Erster Schultag in der Region
Von Eva Moll für Grundschule Türkheim
    • |
    • |
    • |
    Die Türkheimer Erstklässler mit ihrer Lehrerin Rosi Buchmaier.
    Die Türkheimer Erstklässler mit ihrer Lehrerin Rosi Buchmaier. Foto: Julia Heckelsmüller

    Mit diesen 22 Kindern feierte Lehrerin Rosi Buchmaier den ersten Schultag in der Grundschule: Ahmed Zae Bilal, Argoitia Schmezer Finn, Bormann Marika, Crentsil Liam, Depner Paula, Diller Ben, Gutacker Stella, Jakubek Samuel, Kelm Gabriel, Knoll Jana, Koch Silas, Kus Norbert, Müller Franziska, Nemcevic Kevin, Ringler Bastian, Schaule Neele, Schmalholz Oliver, Schwarz Magdalena, Stiegeler Raphael, Udeh Jan, Vogel Annabell, Weber Lilly

