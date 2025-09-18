Einschulung an der Grundschule Türkheim

Mit diesen 22 Kindern feierte Lehrerin Rosi Buchmaier den ersten Schultag in der Grundschule: Ahmed Zae Bilal, Argoitia Schmezer Finn, Bormann Marika, Crentsil Liam, Depner Paula, Diller Ben, Gutacker Stella, Jakubek Samuel, Kelm Gabriel, Knoll Jana, Koch Silas, Kus Norbert, Müller Franziska, Nemcevic Kevin, Ringler Bastian, Schaule Neele, Schmalholz Oliver, Schwarz Magdalena, Stiegeler Raphael, Udeh Jan, Vogel Annabell, Weber Lilly
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden