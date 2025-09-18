Einschulung an der Grundschule Türkheim

Die Lehrerin Sabine Henle begrüßte 23 neue ABC-Schützen zu ihrem ersten Schultag: Arab Sobhan, de Lima e Silva Franziska, Dorn Jona, Dorn Leopold, Fellner Lia, Grabmaier Hannes, Hartmann Joanna, Ilgün Aylin, John Anna, Karamus Aras, Kostic Sascha, Kücük Aysenur, Kugler Lorena, McGarry Ethan, Mühlebach Filipa, Qenaj Amar, Steuer Lenja, Thalmann Luisa, Thiel Melvin, Ustichenko Denys, Weber Lotta, Weitmann Romy, Widitz Lotta
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden