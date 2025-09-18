Icon Menü
Türkheim: Einschulung an der Grundschule Türkheim

Türkheim

Einschulung an der Grundschule Türkheim

Erster Schultag in der Region
Von Eva Moll für Grundschule Türkheim
    22 Buben und Mädchen unterrichtet Sabine Henle in Türkheim.
    22 Buben und Mädchen unterrichtet Sabine Henle in Türkheim. Foto: Julia Heckelsmüller

    Die Lehrerin Sabine Henle begrüßte 23 neue ABC-Schützen zu ihrem ersten Schultag: Arab Sobhan, de Lima e Silva Franziska, Dorn Jona, Dorn Leopold, Fellner Lia, Grabmaier Hannes, Hartmann Joanna, Ilgün Aylin, John Anna, Karamus Aras, Kostic Sascha, Kücük Aysenur, Kugler Lorena, McGarry Ethan, Mühlebach Filipa, Qenaj Amar, Steuer Lenja, Thalmann Luisa, Thiel Melvin, Ustichenko Denys, Weber Lotta, Weitmann Romy, Widitz Lotta

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

