Türkheim: Einschulung an der Grundschule Türkheim

Türkheim

Einschulung an der Grundschule Türkheim

Erster Schultag in der Region
Von Eva Moll für Grundschule Türkheim
    • |
    • |
    • |
    Jennifer Schmitt und Karoline Weyer freuen sich auf ihre Zeit mit de Kindern in Türkheim.
    Jennifer Schmitt und Karoline Weyer freuen sich auf ihre Zeit mit de Kindern in Türkheim. Foto: Julia Heckelsmüller

    In der FleGS-Klasse 1/2d begrüßten die Lehrerinnen Jennifer Schmitt und Karoline Weyer acht neue Schulkinder: Alshkkal Lilia, Gutacker Franz, Hahn Henry-Marten, Herb Leonie, Müller Leonie, Peter Uhunoma, Pospischil Noah, Sander Niklas

