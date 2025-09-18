Einschulung an der Grundschule Türkheim

In der FleGS-Klasse 1/2d begrüßten die Lehrerinnen Jennifer Schmitt und Karoline Weyer acht neue Schulkinder: Alshkkal Lilia, Gutacker Franz, Hahn Henry-Marten, Herb Leonie, Müller Leonie, Peter Uhunoma, Pospischil Noah, Sander Niklas

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt