Einschulung an der Grundschule Türkheim

Die zweite FleGS-Klasse in der Grundschule Türkheim leitet Lehrerin Antonia Simon. Sie begrüßte die Kinder: Heckmayr Valerie, Kartal Islim, Köhler Anna, Moumin Ousta Amira, Reich Paul, Rößler Anastasia, Rößler Theodor, Satzger Johanna und Weinl Nora. Mit auf dem Bild sind die Lehramtsanwärterin Johanna Grasser und Schulbegleiter Peter Reichel.

