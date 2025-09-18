Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

In der Außenstelle Rammingen begrüßten Lehrerin Saskia Bader und Lehramtsanwärterin Ulrike Mix neun ABC-Schützen: Föger Lukas, Hofmann Maxime, Lederle Linda, Leichtle Theresa, Marion Carlotta, Rietsch Anna, Rietsch Emilia, Schwarz Lukas und Wihlbiller Philipp.
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden