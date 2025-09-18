Icon Menü
Türkheim: Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

Türkheim

Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

Erster Schultag in der Region
Von Eva Moll für Grundschule Türkheim
    Auch in Rammingen gab es am ersten Schultag bunte Schultüten. Foto: Moritz Förg

    In der Außenstelle Rammingen begrüßten Lehrerin Saskia Bader und Lehramtsanwärterin Ulrike Mix neun ABC-Schützen: Föger Lukas, Hofmann Maxime, Lederle Linda, Leichtle Theresa, Marion Carlotta, Rietsch Anna, Rietsch Emilia, Schwarz Lukas und Wihlbiller Philipp.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

