Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

In der Außenstelle Rammingen begrüßten Lehrerin Saskia Bader und Lehramtsanwärterin Ulrike Mix neun ABC-Schützen: Föger Lukas, Hofmann Maxime, Lederle Linda, Leichtle Theresa, Marion Carlotta, Rietsch Anna, Rietsch Emilia, Schwarz Lukas und Wihlbiller Philipp.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt