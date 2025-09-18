Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

Lehrer Moritz Förg begrüßte in der zweiten FleGS-Klassen in Rammingen die Kinder Baur Laurenz, Grolms Sofie, Kienle Samuel, Lozada Knoll Azzaria, Radan Marie, Rauch Katharina, Reichhelm Nick, Salzgeber Emma und Schmitt Luisa.
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden