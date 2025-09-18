Icon Menü
Türkheim: Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

Türkheim

Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

Erster Schultag in der Region
Von Eva Moll für Grundschule Türkheim
    • |
    • |
    • |
    Moritz Förg freut sich auf die Zeit mit den Ramminger Kindern.
    Moritz Förg freut sich auf die Zeit mit den Ramminger Kindern. Foto: Saskia Bader

    Lehrer Moritz Förg begrüßte in der zweiten FleGS-Klassen in Rammingen die Kinder Baur Laurenz, Grolms Sofie, Kienle Samuel, Lozada Knoll Azzaria, Radan Marie, Rauch Katharina, Reichhelm Nick, Salzgeber Emma und Schmitt Luisa.

