Einschulung an der Grundschule Türkheim, Außenstelle Rammingen

Lehrer Moritz Förg begrüßte in der zweiten FleGS-Klassen in Rammingen die Kinder Baur Laurenz, Grolms Sofie, Kienle Samuel, Lozada Knoll Azzaria, Radan Marie, Rauch Katharina, Reichhelm Nick, Salzgeber Emma und Schmitt Luisa.

