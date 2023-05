Einwände gegen den Wertach-Probestau werden nicht öffentlich erörtert

170 Einwendungen gegen den geplanten Probestau der Wertach bei Türkheim liegen beim Landratsamt vor. Jetzt steht der Erörterungstermin fest.

Im Juli 2022 hatte die Kraftwerk Türkheim GmbH von Alois Ruf ( Pfaffenhausen) die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für einen Probeaufstau der Wertach auf 590,60 Meter über NN beantragt und hierfür ein Probestaukonzept beim Landratsamt vorgelegt. Mit der Erlaubnis könnte die Wertach am Kraftwerk schrittweise um insgesamt 60 Zentimeter erhöht werden. Zuvor muss allerdings das aktuelle wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Da ein öffentliches Interesse bestehe, führt die Wasserrechtsbehörde am Landratsamt ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Der Ablauf ist im Bayerischen Verwaltungs- und Verfahrensgesetz geregelt: Der beantragte Probeaufstau musste samt Unterlagen für einen Monat öffentlich bei der jeweiligen Gemeinde ausgelegt und zusätzlich auf der Homepage der Wasserrechtsbehörde, also des Landratsamts, veröffentlicht werden. Das Vorhaben schlug in Türkheim schon zum wiederholten Mal hohe Wellen.

Jetzt steht der Erörterungstermin gegen den geplanten Probestau

Bis Mitte Dezember hatten die Gegner des Wertach-Probestaus Zeit, ihre Einsprüche beim Landratsamt anzumelden. Dort gingen 170 Einwendungen ein, die in den vergangenen Monaten von den drei zuständigen Fachbehörden - laut Landratsamt sind das das Wasserwirtschaftsamt, die Untere Naturschutzbehörde und die Fischerei Fachberatung des Bezirks Schwaben - geprüft wurden. Jetzt steht der Erörterungstermin fest: Am Dienstag, 23. Mai, um 9 Uhr. Dies hatte Türkheims Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Wertach bei Türkheim: Am Erörterungstermin ist die Öffentlichkeit nicht zugelassen

Zutritt haben dazu nur die Betroffenen und die Personen, die Einwendungen erhoben haben. Auch die Presse wird nicht zugelassen, wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion betonte. "Der Erörterungstermin findet laut Vorschrift nur mit den Beteiligten/Einwendern statt. Es geht hier darum, die persönliche Sphäre zu schützen und die Unbefangenheit der Beteiligten sicherzustellen", so Pressesprecherin Eva Büchele. Ob die Personen, die Einwendungen erhoben haben, auch am Erörterungstermin teilnehmen, ist ihnen freigestellt. Einen Bescheid wird das Landratsamt voraussichtlich in einigen Wochen erlassen.

Lesen Sie dazu auch