Elektro-Autos und Sonnenstrom für Türkheim

Der Türkheimer Marktgemeinderat entscheidet über zwei Projekte, die gut zur Energiewende passen.

Die Energiewende beschäftigt den Türkheimer Gemeinderat gleich doppelt. Zwei Projekte stehen jetzt zur endgültigen Genehmigung an: Das „Home of Mobility“ des Autohauses Schragl im Gewerbegebiet Unterfeld und zwei große PV-Anlagen, mit denen Salamander Türkheim seine Versorgung größtenteils auf Solarstrom umstellen will.

Gemeinderat Türkheim stellt die Weichen für das Schragl-Millionenprojekt

Der geplante Schragl-Neubau direkt am Autobahnanschluss zur A96 war und ist eines der heißesten kommunalpolitischen Themen – mit der Aufstellung eines sogenannten „Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes“ wird der Türkheimer Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) den planungsrechtlichen Schlussstrich ziehen und das Millionenprojekt auf den Weg bringen.

Wie viele Millionen Euro die Unternehmerfamilie Heiss in ihr Vorzeigeprojekt investieren wird, lässt Schragl-Inhaber Alfred Heiss nach wie vor unbeantwortet. Angesichts steigender Rohstoffpreise und Lieferschwierigkeiten in der Baubranche könne er nicht genau sagen, wie teuer der Neubau tatsächlich werden wird, so Heiss zu unserer Redaktion.

Sein Ziel ist nach wie vor ein Baubeginn im „frühen Frühjahr“ und nachdem planungsmäßig alle Auflagen erfüllt wurden, stand noch die Entscheidung für ein Bauunternehmen an. Mit dem Augsburger Architekturbüro „Ott Architekten“ hat Schragl längst einen renommierten Planer gefunden, der das Projekt bereits im Türkheimer Gemeinderat präsentiert hat und dafür viel Beifall bekommen hatte.

Im Türkheimer Gemeinderat werden in der letzten Sitzung in diesem Jahr auch endgültig die Weichen für einen schnellen Baubeginn gestellt.

Nachdem laut Bürgermeister Christian Kähler bei der öffentlichen Auslegung der Pläne keine nennenswerten Einwendungen von den Trägern öffentlicher Belange eingegangen sind, steht der endgültigen Beschlussfassung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nichts mehr im Weg. Das Autohaus Schragl, das bisher mit Niederlassungen in Mindelheim und Bad Wörishofen präsent ist, wird auf einem 30.000 Quadratmeter großen Gewerbegrundstück an der A96 Anschlussstelle Bad Wörishofen/Türkheim bauen und dann seinen Hauptsitz nach Türkheim verlagern. Die bisherigen Standorte werden aufgegeben.

Mit diesem Technologiezentrum für E-Mobilität will Schragl ein „Alleinstellungsmerkmal“ für die Region zwischen München und Lindau schaffen. Am neuen Standort in Türkheim sollen dann auch neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit beschäftigt Schragl rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den ortsansässigen Konkurrenten in der Autobranche ist das Schragl-Projekt nach wie vor umstritten.

Salamander Türkheim setzt auf Solarstrom und will große PV-Anlagen bauen

In denkbaren rechtlichen Schritten sahen die Betroffenen aber keinen Sinn, nachdem vonseiten der Gemeinde keine Unterstützung für ihre Sorgen gekommen sei. Daher werde man „die Sache ruhen lassen.“

Und noch ein zweites Großprojekt steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Gemeinderates: Die Türkheimer Firma Salamander will auf zwei Grundstücken in direkter Nachbarschaft zum Unternehmensgelände auf rund 100.000 Quadratmetern Photovoltaikanlagen errichten, um die Energieversorgung des Unternehmens langfristig zu sichern und so auch einen Beitrag zur Energiewende und zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu leisten.

Thomas Kaiser, Finanzchef von Salamander, hatte diese Pläne in der November-Sitzung im Gemeinderat vorgestellt und dafür breite Zustimmung bekommen. Jetzt geht es auch hier um einen Aufstellungsbeschluss, den der Marktrat formell beschließen muss.