Elisa aus Türkheim und ihr Blick für Bilder

Plus Die elfjährige Elisa Maria Hies aus Türkheim ist Preisträgerin in ihrer Altersklasse beim Wettbewerb „Deutscher Jugendfotopreis“.

Elisa Maria Hies lebt mit ihren Eltern und dem jüngeren Bruder seit 2016 in Türkheim. Die Elfjährige geht in die 5. Klasse, verbringt Zeit mit ihren Freundinnen und interessiert sich für Sport und Musik. Soweit ist sie erst einmal ein fröhliches junges Mädchen wie viele andere auch.