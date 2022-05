Endlich wieder Töpfermarkt in Türkheim

Nach zwei Jahren Pause herrscht beim Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt großer Andrang.

Der Wertachmarkt im Ausnahmezustand: Nach zwei Jahren von Corona verordneter Abstinenz lockte der traditionelle Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt am Wochenende wieder viele Tausend große und kleine Besucher in den Türkheimer Schlossgarten. Die besorgten Blicke des Veranstalters Emil Mayer zum Himmel erwiesen sich als unbegründet. Abgesehen von einigen Schauern hielt Petrus die Schleusen dicht und der Himmelspförtner verschaffte zwischendurch auch der Sonne so einige glanzvolle Auftritte.

So gab es schon am Freitagmittag auf den Wegen zwischen den Ständen und Buden zeitweise kein Durchkommen mehr. Parkplätze rund um den Ort des Geschehens waren Mangelware.

Die Besucherinnen und Besucher freuten sich, nach zwei Jahren endlich wieder über den Türkheimer Töpfermarkt bummeln zu können

Man sah an drei Tagen nur gut gelaunte Menschen, die sich an den vielfältigen, von Hand gefertigten Kunstwerken der 120 Aussteller erfreuten, sich mit ihnen unterhielten und deren in faszinierender Bandbreite ausgestellten Objekte aus Ton, Stoff , Holz, Metall und anderen Materialien auf sich wirken ließen.

„Gott sei Dank, es geht wieder aufwärts und wir können ein neues Stück Freiheit ohne Einschränkungen genießen“, ließen Sabine und Uli Schöppel ihren Gefühlen freien Lauf. Das Ehepaar hat den Töpfermarkt sehr vermisst. „Bei schönem Wetter durch den Schlosspark bummeln, nette Leute treffen und natürliche Deko für Haus und Garten kaufen, das hat schon was“, war sich das Ehepaar aus Markt Wald einig. Auch Heidi Macri aus Immelstetten freute schon seit Wochen auf den Töpfermarkt. Sie war so richtig in Kauflaune. „Seit vier Stunden bin ich schon hier und habe auch schon einiges an Geld ausgegeben“, verriet sie. Von Lucia Birle aus Breitenbrunn ließ sie sich unter anderem dekorativen Gartenschmuck aus Weidenruten flechten. Auch Dieter Wolfram und seine Frau haben sich sehr auf den Markt gefreut. „Dort lassen wir uns gerne fürs Dekorieren in Haus und Garten inspirieren“, so das Ehepaar.

Sogar Mini-Saxofone aus Holz wurden beim Töpfermarkt im Türkheimer Schlossgarten angeboten

Etwas ganz Neues präsentierte der Chef der „Woobasax-Manufaktur“. Er hatte aus edlen Hölzern gefertigte Taschen-Saxofone im Angebot. Sie sind zwar wesentlich kleiner als ihre Brüder aus Metall, aber ebenso klangvoll und man kann sie überallhin mitnehmen.

Auf der Suche nach Neuheiten wurden die Besucherinnen und Besucher auch am Stand von Barbara Tochtermann aus Langerringen fündig. Die junge Frau demonstrierte die Herstellung von Haarkämmen in neun Schritten. „Vom Baumstamm bis zum Kamm“ warb sie für ihr Naturprodukt aus Holz. Und der „Mousemaker“ begeisterte mit seinen ferngesteuerten Öko-Lernspielmäusen die Kinder.

Märchenerzählerin Angelika Kögel sorgte in ihrem Märchenzelt dafür, dass auch bei den kleinen Besucherinnen und Besucher keine Langeweile aufkam. Foto: Franz Issing

Auf sie wartete im Schlossgarten und der nahen Wörishofer Straße ein besonderes Programm: Die Kleinen machten an einem Bungee-Trampolin Luftsprünge, ließen sich das Gesicht bemalen, krochen in riesige Wasserbälle und ließen sich in einem Pool treiben. Auch bei Schachspiel, Töpfern, Esel-und Kamelreiten sowie den Geschichten, die Märchenerzählerin Angelika Kögel im Märchenzelt erzählte, kam keine Langeweile auf.

Auch an musikalischer Unterhaltung fehlte es beim Türkheimer Töpfermarkt nicht

Gleich nebenan konnten Jung und Alt bei einem Jonglier-Workshop Konzentration und Geschicklichkeit zu testen. „Wir fertigen selbst, nix Taiwan“, war an einem Stand zu lesen, der ausgesuchte Feinsägekunst anbot. Und wer Lust auf Schmuck hatte, konnte zwischen filigranen Preziosen und edlen Klunkern aus Gold, Silber und Platin wählen.

93 Bilder Keramikkunst und gute Laune: So schön war der Töpfermarkt in Türkheim Foto: Franz Issing

Auf den Wiesen und am Ufer des kleinen Wasserlaufes im Schlosspark machten sich zwischen Glückspilzen allerlei lustige Tiere und Gesellen aus Keramik breit. Zu ihnen gesellte sich Aaron Schmid aus Betzigau, der frostsichere und bei 1230 Grad gebrannte Pflanzgefäße feilbot. Und wen es beim Schauen und Staunen leicht fröstelte, war am Stand von Michael Baumgartner aus Langenneufnach genau richtig. Dort konnte man testen, wie es sich anfühlt, wenn eine aus Eisen geschnittene Feuersäule an kühlen Sommertagen im Garten und auf der Terrasse wohltuende Wärme spendet.

Mini-Saxofone aus Holz gab es am Stand von Woobasax. Foto: Franz Issing

Auch an guter musikalischer Unterhaltung fehlte es nicht. Und während zehn Live-Bands und 20 Samba-Trommler kräftig auf die Pauke hauten, trieben Zauberer und Akrobaten mit den großen und kleinen Leuten ihr buntes Spiel. Allgemeinwissen war gefragt bei den Kandidaten, die Quizmaster Peter Ostler auf den heißen Stuhl einlud und ihnen Löcher in den Bauch fragte. Besserwissern winkten 500 Euro. Und weil Schauen und Staunen hungrig macht, hatte der Veranstalter eine Schmankerlmeile eingerichtet, sodass niemand mit leerem Magen nach Hause gehen musste.