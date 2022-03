Energiewirtschaft oder Landwirtschaft?

Plus Voranfragen für Photovoltaikanlagen löst im Türkheimer Gemeinderat eine lange Diskussion über Grundsatzfragen aus. Wie der Krieg in der Ukraine sogar kommunalpolitische Entscheidungen bestimmt.

Zwei Bauvoranfragen lösten im Marktrat eine Grundsatzdebatte aus. Auf einen Nenner gebracht: Können wir es uns angesichts der weltpolitischen Entwicklung leisten, gutes Ackerland für PV-Anlagen zu nutzen?