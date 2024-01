Türkheim

11:45 Uhr

Entsteht in Türkheim eine Asyl-Notunterkunft „auf der grünen Wiese“?

Plus Ein Grundstücksbesitzer aus Türkheim hat dem Landratsamt einen Standort für eine Flüchtlingsunterkunft angeboten.

Von Alf Geiger

Das Landratsamt hat von einem Türkheimer Grundstücksbesitzer ein konkretes Angebot, der seine Fläche für die Errichtung einer Notunterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung stellen würde. Dies bestätigte Bürgermeister Christian Kähler auf Nachfrage unserer Redaktion. Dort, so Kähler, könne „natürlich eine zentrale Zeltlösung“ errichtet werden. Der Grundstückseigentümer habe sein Areal direkt dem Landratsamt angeboten. Es sei ein Grundstück „auf der grünen Wiese“, so Kähler in der Sitzung.

Um wen es sich dabei handelt oder wo sich dieses Grundstück befinden – das wollte weder Bürgermeister Kähler noch einer der Gemeinderäte während und nach der Sitzung verraten. Die Gründe dafür nannten Kähler schon im Verlauf der Sitzung, und dies sei bei allen denkbaren Standorten so: Wer und wo auch immer eine Lösung anbiete, müsse mit massiven Protesten und Ablehnung aus der Bevölkerung rechnen. Und Kähler ist ohnehin kein Fan von einer zentralen „Zeltlösung“, wo rund 100 Menschen untergebracht werden sollen: „Das ist alles andere als die allerbeste Lösung.“

