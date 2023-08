Es gibt Wermutstropfen für die Mittelschule Türkheim

Die Türkheimer Ludwig-Aurbacher-Mittelschule bereitet sich mit Volldampf auf das Schuljahr vor. Die Schülerzahlen steigen und den Schülern wird viel geboten.

Die Schülerzahlen an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule steigen, im kommenden Schuljahr werden etwa 260 Schüler die Schule besuchen: Sechs Klassen im Mittlere-Reife-Zug und sechs Regelklassen. Der Wermutstropfen: Im kommenden Schuljahr gibt es keine 9. Regelklasse an der Türkheimer Schule. Die Schüler werden an anderen Standorten des Schulverbunds Wertachtal unterrichtet. Rektorin Barbara Engel dazu: „Im Schulverbund müssen immer wieder Lösungen gefunden werden, um Klassen und damit Lehrerstunden einzusparen.“

Die Mittelschule in Türkheim ist digital und sportlich gut aufgestellt

„Digital ist die Schule gut aufgestellt“, blickt die Rektorin der Türkheimer Mittelschule, Barbara Engel, optimistisch aufs neue Schuljahr. Die Gelder von Digitalbudget, Digitalpakt sowie für die Leihgeräte seien voll ausgeschöpft worden. Auf dem schuleigenen Server stehe eine Plattform für die Lehrkräfte zur Verfügung, auf der Daten und Dokumente gesichert abgelegt und heruntergeladen werden können. Für Kommunikation mit Eltern und Schülern diene der Schulmanager, der auch für den Unterricht ein wichtiger Bestandteil geworden sei, so Barbara Engel.

Auch das das sportliche Profil der Schule werde zunehmend ausgebaut. Nach dem Bau des Boulderturms wurde ein sogenannter „Ninja-Raum“ eingerichtet, der größten Anklang bei den Schülern findet. Beide Projekte wurden mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam umgesetzt. Im kommenden Schuljahr sollen außer für Volleyball weitere Stützpunkte zum Beispiel für Mountainbike, Sportklettern oder Eishockey eingerichtet werden. „Die ansässigen Vereine zeigen Interesse und Bereitschaft zur Zusammenarbeit“, freute sich Barbara Engel bei der jüngsten Sitzung des Schulverbandes der Mittelschule. Bewegung wird an der Türkheimer Mittelschule groß geschrieben: Dank Spenden und der Unterstützung durch den Förderverein konnte zuletzt ein Lebendkicker angeschafft werden.

Bei der Sitzung des Schulverbandes wurde Türkheims Bürgermeister Christian Kähler als Schulverbandsvorsitzender einstimmig bestätigt. VG-Kämmerer Claus Dieter Hiemer stellte die Zahlen vor: Im Jahr 2022 wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 880.000 Euro verbucht. Damit lag die Mittelschule „um insgesamt 128.000 Euro besser als erwartet.“

Das zahlen die Schulverbandsgemeinden Türkheim, Amberg, Rammingen, Tussenhausen und Wiedergeltingen für jeden Schüler

Das Haushaltsvolumen 2023 liegt laut Hiemer insgesamt bei etwa 1,16 Millionen Euro, davon rund 790.000 Euro im Verwaltungshaushalt mit den laufenden Kosten. Das entspreche einer Kostensteigerung von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 370.000 Euro machen den Vermögenshaushalt aus, 275.000 Euro davon für Investitionen. Die Investitionen im Bereich Schulausstattung betreffen auch in 2023 nochmals das Thema „Digitalisierung“, außerdem erfolgen Investitionen in neue Werkbänke für die Schüler sowie auch in die Sanierung des Schulgebäudes. „In den Bereich Digitalisierung wurden in den vergangenen Jahren dann rund 150.000 Euro investiert“, rechnete Hiemer vor. Den Großteil der Kosten beim Schulverband müssen die Mitgliedsgemeinden Türkheim, Amberg, Rammingen, Tussenhausen und Wiedergeltingen stemmen: Im laufenden Haushaltsjahr sind für jeden der 186 Verbandsschüler 2220 Euro Verwaltungsumlage und weitere 1150 Euro Investitionsumlage in 2023 zu bezahlen. Im Vergleich zu den Verwaltungsumlagen der anderen Mittelschulen im Landkreis Unterallgäu liege die Türkheimer Mittelschule „damit etwas günstiger, wir liegen also unter dem Durchschnitt“, freute sich Hiemer: “Der Schulverband hat eine kleine Rücklage und ist und bleibt auch in 2023 schuldenfrei.“

Außerdem wurde der Schulverband noch über getroffene Eilentscheidungen informiert: beim Strom konnte nach erfolgter Ausschreibung bereits jetzt für die Jahre 2024 bis 2026 zu wieder günstigeren Konditionen verlängert werden und auch der Vertrag über die Lieferung von Fernwärme mit Energie Schwaben wurde um zwei Jahre bis September2025 verlängert. „Allerdings zu höheren Preisen, da der günstige Festpreis leider Ende September 2023 ausläuft“, bedauerte Hiemer.