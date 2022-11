Das Schicksal der Ukraine löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus

Der AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen bringt Hilfsgüter direkt zu Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten.

Wie sehr die Menschen auch in unseren Regionen an dem Schicksal der Ukrainer teilnehmen, konnte der AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen bei den Vorbereitungen seines dritten Hilfstransportes in diesem Jahr erfahren. Für den Oktober-Transport gab es Unterstützung von so vielen Seiten, dass „es eine gemeinsame Hilfsaktion war“, sagte die AWO-Vorsitzende Regina Besch dankbar. Ausgangsbasis waren die Sorgen der rumänischen AWO und der an der rumänisch-ukrainischen Grenze lebenden Flüchtlinge, dass sie keine Wintersachen für die kalte Jahreszeit haben und dass das Geld knapp wird, um Lebensmittel zu kaufen.

Hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger aus Wiedergeltingen und der Umgebung spendeten

Es kamen so viele Kartons mit Wintersachen und anderen Sachgütern von hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern aus Wiedergeltingen und der weiteren Umgebung zusammen, dass in der Sammelstelle im Feuerwehrhaus kein Platz mehr war und die freiwilligen Sortiererinnen für die logistische Vorbereitung alle Hände voll zu tun hatten.

Fleißige Helfer standen auch zur Verfügung, als alle im Feuerwehrhaus gelagerten Hilfsgüter gewogen und für den Transport in die Fahrzeuge fachmännisch verladen wurden.

Als auch noch weitere Fahrer für den Hilfstransport zusagten und von der AWO-Auslandshilfe Oberbayern die Übernahme von Benzinkosten und Mautgebühren sowie vom AWO Bezirksverband Schwaben eine Spende in Höhe von 2000 Euro für den Kauf von Lebensmitteln bestätigt wurden, waren alle Rahmenbedingungen geklärt und der Fahrt stand nichts mehr im Wege.

Die Helfer vom AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen transportierten tonnenweise Hilfsgüter

Mit insgesamt sechs Fahrern fuhr der Hilfskonvoi durch Österreich, Ungarn und Rumänien und erreichte nach über 1.050 Kilometern und 15 Stunden Fahrt das Dorf Satmarel, das zum Kreis Satu Mare gehört. Denn dort gibt es einen rumänischen AWO-Ortsverein der im Norden von Rumänien nur 35 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt und seit Beginn des Ukraine Krieges auch ukrainische Flüchtlinge versorgt. Mehr als fünf Tonnen Hilfsgüter wurden ins AWO-Lager gebracht, da von dort aus alle humanitären Hilfsgüter an die Flüchtlinge verteilt werden. Denn es kommen immer noch Schutz suchende Flüchtlinge – vorwiegend Frauen und Kinder – in die grenznahen Gebiete oder sie gehen wieder in die Ukraine zurück.

Emotional wurde es, als das AWO-Team danach auch wieder eine ukrainische Einrichtung für geflüchtete Frauen und Kinder in der Nähe der Grenze besuchte. Denn nach der Übergabe von Lebensmitteln, Kindernahrung und einigen gespendeten Hilfsgüter wurden sie von den Empfängern mit große Dankbarkeit, Herzlichkeit und Freude überschüttet.